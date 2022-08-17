Канчельскис — о «Спартаке»: «Хорошо стартовали»

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис похвалил футболистов «Спартака».
Хорошо стартовали, в предыдущие годы так не получалось. Игра с «Зенитом» за Суперкубок, конечно, была безобразием, но потом собрались и дали неплохой старт. Идут на первом месте заслуженно.
Но каждый спартач помнит чем заканчиваются игры с Зенитом.
А тут через тур опять игра с Зенитом, а ещё игра с Динамо.
Если раньше Спартак - Динамо рассматривалось как старейшее дерби, то в этот раз это скорей всего подготовка перед суперматчем с Зенитом.
Спартачи хотят сказу, но сказки не будет, будет битва.
Но каждый спартач помнит чем заканчиваются игры с Зенитом.
А тут через тур опять игра с Зенитом, а ещё игра с Динамо.
Если раньше Спартак - Динамо рассматривалось как старейшее дерби, то в этот раз это скорей всего подготовка перед суперматчем с Зенитом.
Спартачи хотят сказу, но сказки не будет, будет битва.