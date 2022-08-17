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Канчельскис — о «Спартаке»: «Хорошо стартовали»

сегодня, 19:40

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис похвалил футболистов «Спартака».

Хорошо стартовали, в предыдущие годы так не получалось. Игра с «Зенитом» за Суперкубок, конечно, была безобразием, но потом собрались и дали неплохой старт. Идут на первом месте заслуженно.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:13
А при чём тут Кукуян? Можно поподробнее?
makkie
makkie
сегодня в 20:12
Кто из адекватных укусил Канчельскиса?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:51
Спартак хорошо стартовал и уже слышны лозунги о чемпионстве и о том как они покажут Зениту.
Но каждый спартач помнит чем заканчиваются игры с Зенитом.
А тут через тур опять игра с Зенитом, а ещё игра с Динамо.
Если раньше Спартак - Динамо рассматривалось как старейшее дерби, то в этот раз это скорей всего подготовка перед суперматчем с Зенитом.
Спартачи хотят сказу, но сказки не будет, будет битва.
cska1948
cska1948
сегодня в 19:48
Хорошо стартовали? Ну это дело поправимо. Не зря Кукуяна назначили на матч ДМ - СпаМ.
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