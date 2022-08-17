Канчельскис — о «Спартаке»: «Хорошо стартовали»

Бывший футболист МЮ похвалил футболистов «Спартака».

Хорошо стартовали, в предыдущие годы так не получалось. Игра с «Зенитом» за Суперкубок, конечно, была безобразием, но потом собрались и дали неплохой старт. Идут на первом месте заслуженно.