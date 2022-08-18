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«Спартак» нашёл китайского спонсора

сегодня, 13:37

Пресс-служба «Спартака» рассказала о заключении контракта с новым спонсором.

ФК «Спартак-Москва» и автомобильная марка CHERY заключили соглашение о партнерстве, которое рассчитано до конца сезона-2022/23.

В рамках контракта CHERY предоставит клубу свои автомобили, включая бестселлер — кроссовер TIGGO 7 PRO и семиместный полноприводный TIGGO 8 PRO MAX.

При этом уже в ближайшем матче против «Динамо» логотип CHERY будет нанесен на форму основного состава красно-белых. Кроме того, сотрудничество предполагает размещение лого компании на экранах «Открытие Банк Арены», командном автобусе, официальном сайте и других рекламных площадях «Спартака».

«Спартак» нашёл китайского спонсора

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 14:29
Каррере за победу в чемпионате GT-R подарили, Абаскалю судя по всему светит только Tiggo 7 Pro ))))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:54
Ну теперь трепещите соседи по турнирной таблице.
" СПАРТАК " Чемпион!!!
galem72
galem72
сегодня в 13:51
Ну, как бы с Гелендвагена или ещё чего круче садиться на китайский бестселлер — такое себе дело...
ABir
ABir
сегодня в 13:48
Вот и славно!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:45
А игроки из Китая будут?
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