«Спартак» нашёл китайского спонсора

Пресс-служба «Спартака» рассказала о заключении контракта с новым спонсором.

ФК «Спартак-Москва» и автомобильная марка CHERY заключили соглашение о партнерстве, которое рассчитано до конца сезона-2022/23.

В рамках контракта CHERY предоставит клубу свои автомобили, включая бестселлер — кроссовер TIGGO 7 PRO и семиместный полноприводный TIGGO 8 PRO MAX.

При этом уже в ближайшем матче против «Динамо» логотип CHERY будет нанесен на форму основного состава красно-белых. Кроме того, сотрудничество предполагает размещение лого компании на экранах «Открытие Банк Арены», командном автобусе, официальном сайте и других рекламных площадях «Спартака».