Каземиро провел последнюю тренировку и попрощался с игроками «Реала»

Полузащитник Каземиро принял участие в сегодняшней тренировке «Реала».
После занятия бразилец в неформальной обстановке попрощался с одноклубниками.
Многие футболисты «Реала» не верили, что информация о скором переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед» правдива.
Ожидается, что хавбек будет продан английскому клубу в ближайшие часы за 60+10 миллионов евро.
как ни крути, стоимость будет падать
да и если он хочет поиграть в АПЛ, почему бы нет?
с Реалом реально все выиграл
как ни крути, стоимость будет падать
да и если он хочет поиграть в АПЛ, почему бы нет?
с Реалом реально все выиграл