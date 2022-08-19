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Каземиро провел последнюю тренировку и попрощался с игроками «Реала»

сегодня, 16:42

Полузащитник Каземиро принял участие в сегодняшней тренировке «Реала».

После занятия бразилец в неформальной обстановке попрощался с одноклубниками.

Многие футболисты «Реала» не верили, что информация о скором переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед» правдива.

Ожидается, что хавбек будет продан английскому клубу в ближайшие часы за 60+10 миллионов евро.

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Реал  Каземиро
Перевод с marca.com
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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 17:55
Глупый поступок Каземиро. Через год пожалеет, что ушел
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 17:40
Честно сказать я не верил в этот трансфер,но прочитав какую ему личку предлагают,отношусь с пониманием к желанию Каземиро,с Реалом он выиграл о чем мог мечтать.Удачи ему в МЮ,надеюсь сложится иначе чем у Варана.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:33
Удачи тебе в МЮ.
Nazi
Nazi
сегодня в 17:31
Реал добыл бабло, Каземиро добудет бабло, МЮ пострадает, ибо один в поле не воин. Так уже было с Погба..
протон
протон
сегодня в 17:22
Перед началом сезона, я думал, что первым уйдёт Тони, ведь он сам решил не продлевать контракт и посмотреть, как он будет играть в новом сезоне. Начало сезона выдал просто огненное. Но никак не ожидал ухода Каземиро. Думал будет передовать опыт Тчуамени и больше получать отдыха, но вышло, как вышло.
амурец
амурец ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 17:21
Это да, но Реалу будет его не хватать
FenixSL
FenixSL ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 17:17
60 лямов заработать на нем это здорово
как ни крути, стоимость будет падать
да и если он хочет поиграть в АПЛ, почему бы нет?
с Реалом реально все выиграл
амурец
амурец
сегодня в 17:01
Глупость со стороны Реала
ABir
ABir
сегодня в 16:45
Из солнечного Мадрида, в сырой и болотный Альбион.
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