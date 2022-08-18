«Барселона» решила отложить сделку по Иньиго Мартинесу

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сегодня, 22:55

«Барселона» решил отложить закрытие сделки по игроку «Атлетика» Иньиго Мартинесу.

«Барса» была готова дать 15 миллионов евро за футболиста, но ее предложение было отклонено. Возобновить работу в этом направлении каталонцы планируют в январе.

Контракт Мартинеса действует до лета 2023 года, с января он сможет вести переговоры с другими командами. Если не помешают обстоятельства, игрок не будет продлевать контракт с клубом из Бильбао, после чего присоединится к «Барсе» в качестве свободного агента.

Ранее стало известно, что каталонцы интересуются игроком «Лиона».