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«Барселона» решила отложить сделку по Иньиго Мартинесу

сегодня, 22:55

«Барселона» решил отложить закрытие сделки по игроку «Атлетика» Иньиго Мартинесу.

«Барса» была готова дать 15 миллионов евро за футболиста, но ее предложение было отклонено. Возобновить работу в этом направлении каталонцы планируют в январе.

Контракт Мартинеса действует до лета 2023 года, с января он сможет вести переговоры с другими командами. Если не помешают обстоятельства, игрок не будет продлевать контракт с клубом из Бильбао, после чего присоединится к «Барсе» в качестве свободного агента.

Ранее стало известно, что каталонцы интересуются игроком «Лиона».

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:13
Пока ему не стукнет 34 года?
Гость
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