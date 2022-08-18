Каземиро хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» по личным причинам

Полузащитник «Реала» Каземиро может присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
На данный момент бразилец еще не принял предложение английского клуба, в ближайшее время игрок сделает свой выбор. Зарплата в МЮ будет сопоставима с его нынешним окладом в «Реале». Сообщается, что Каземиро в данном переходе интересует в первую очередь не финансовый аспект, а личные и профессиональные причины.
А что касается его ухода из Реала. Вообще не хотелось бы этого. Но если попросить, то обязательно надо отпустить его, устроив ему прощальный матч в Ла Лиге. Он заслужил этого. Лишь бы не получилось как после продажи Клода Макелеле.
А что касается его ухода из Реала. Вообще не хотелось бы этого. Но если попросить, то обязательно надо отпустить его, устроив ему прощальный матч в Ла Лиге. Он заслужил этого. Лишь бы не получилось как после продажи Клода Макелеле.