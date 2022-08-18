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Каземиро хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» по личным причинам

сегодня, 22:27

Полузащитник «Реала» Каземиро может присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

На данный момент бразилец еще не принял предложение английского клуба, в ближайшее время игрок сделает свой выбор. Зарплата в МЮ будет сопоставима с его нынешним окладом в «Реале». Сообщается, что Каземиро в данном переходе интересует в первую очередь не финансовый аспект, а личные и профессиональные причины.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:02, ред.
У Реала есть паренёк из Ренна если нен путаю, плюс на место купят из Ньюкасла Бруно
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:01
Главная причина перейти Каземиро в МЮ, когда Рон и Варан его отговаривали (шутка, а может и нет)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:00
Если хочет заработать много денег до завершения карьеры, то ему надо перейти в Манчестер Сити или ПСЖ! Там он и за трофеи будет бороться, и много денег получит. Я думаю, абсолютно любой клуб мира будет очень рад видеть Каземиро в своём составе.
А что касается его ухода из Реала. Вообще не хотелось бы этого. Но если попросить, то обязательно надо отпустить его, устроив ему прощальный матч в Ла Лиге. Он заслужил этого. Лишь бы не получилось как после продажи Клода Макелеле.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:39
Очень жаль расставаться с таким игроком.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 22:36, ред.
Жаль конечно но если Каземиро захочет уйти то пусть идёт,заработает много денег-он уже всё выиграл с Реалом
Но судя по всему в МЮ о титулах придётся забыть,только деньги,много денег!
Elliada
Elliada
сегодня в 22:35
Реал без него не пропадет, а вот Каземиро под вопросом. Думаю, пожалеет, что ушел
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:33
По личным ещё можно понять , но профессиональные причины ....
ABir
ABir
сегодня в 22:33
В Реале Казимиром боролся за все трофеи мира, в МЮ буде просто получать достойную зарплату
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 22:31, ред.
Мне кажется они ему предложили зарплату лямов 20, и контракт на 4 года. Только на такие условия можно променять Реал на нынешний МЮ, какой бы игрок туда не перешел, понятно что он с вероятностью 90% погубит себе карьеру. Ну Кземиро можно понять, он выиграл все, в том числе и ЛЧ 4-5 раза, надоели эти трофеи железяки наверное, хочется на закате карьеры по больше бабла заработать
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:29
Неужели это всё таки правда?((
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