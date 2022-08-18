Переговоры «Лиона» и «Ноттингем Форест» по Ауару сорвались

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар не перейдет в «Ноттингем Форест», переговоры сорвались.
Второе предложение английского клуба было отклонено. «Лесникам» не пришлось по душе то, как ведет переговоры директор «Лиона» Венсан Понсо. Сам футболист был согласен на переход и достиг предварительной договоренности с «Ноттингем Форест», но клубы не смогли сойтись в цене. В этой связи «Кристал Пэлас» будет более активно работать над трансфером Ауара.
«Лион» хочет получить за Ауара 15 миллионов евро, «Ноттингем Форест» ранее предлагал 10 млн, а также бонусы. Сумма, которую требует французский клуб, не является неподъемной для «лесников».