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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Переговоры «Лиона» и «Ноттингем Форест» по Ауару сорвались

сегодня, 20:44

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар не перейдет в «Ноттингем Форест», переговоры сорвались.

Второе предложение английского клуба было отклонено. «Лесникам» не пришлось по душе то, как ведет переговоры директор «Лиона» Венсан Понсо. Сам футболист был согласен на переход и достиг предварительной договоренности с «Ноттингем Форест», но клубы не смогли сойтись в цене. В этой связи «Кристал Пэлас» будет более активно работать над трансфером Ауара.

«Лион» хочет получить за Ауара 15 миллионов евро, «Ноттингем Форест» ранее предлагал 10 млн, а также бонусы. Сумма, которую требует французский клуб, не является неподъемной для «лесников».

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Все комментарии
NATAN Redwood
NATAN Redwood
сегодня в 21:30
Не стоит переплачивать, к добру это никогда не приводит, а как завышаешь .З,П. можно забыть об игре, контракт и деньги зачем игра, когда всё хорошо!!!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 20:55
Очень плохо.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:52
Деньги всегда смешают.
Гость
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