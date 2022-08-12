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Тен Хаг не уверен, стоит ли выпускать Роналду на матч с «Брентфордом»

сегодня, 09:22
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раздумывает над тем, стоит ли выпускать Криштиану Роналду на матч второго тура АПЛ против «Брентфорда».

Португалец пропустил предсезонную подготовку, так как намеревался покинуть английский клуб. Затем он остался в запасе в первом туре АПЛ против «Брайтон энд Хоув Альбион» и вышел на поле только на 53-й минуте, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:2. Тен Хаг не уверен, что стоит выпускать Роналду в матче второго тура.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брентфорда» 13 августа.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 10:24
тен Хагу не стоит на него рассчитывать. Балласт остался только потому, что нет выбора. Он никому не нужен. Мотивации у него ноль. Посадить на лавку. Если захочет играть, пусть доказывает на тренировках.

Хотя я думаю, что он уйдет летом из МЮ. Потому что он крыса.
eek23tua4wm6
eek23tua4wm6
сегодня в 10:00
подождем, чего же он надумает...
9cja2kmz6ma2
9cja2kmz6ma2
сегодня в 09:47
Его надо хорошо проучить
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:23
Гнать его надо, а не думать об нём.
Гость
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