Тен Хаг не уверен, стоит ли выпускать Роналду на матч с «Брентфордом»

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сегодня, 09:22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» раздумывает над тем, стоит ли выпускать на матч второго тура АПЛ против «Брентфорда».

Португалец пропустил предсезонную подготовку, так как намеревался покинуть английский клуб. Затем он остался в запасе в первом туре АПЛ против «Брайтон энд Хоув Альбион» и вышел на поле только на 53-й минуте, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:2. Тен Хаг не уверен, что стоит выпускать Роналду в матче второго тура.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брентфорда» 13 августа.