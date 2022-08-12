Тен Хаг не уверен, стоит ли выпускать Роналду на матч с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раздумывает над тем, стоит ли выпускать Криштиану Роналду на матч второго тура АПЛ против «Брентфорда».
Португалец пропустил предсезонную подготовку, так как намеревался покинуть английский клуб. Затем он остался в запасе в первом туре АПЛ против «Брайтон энд Хоув Альбион» и вышел на поле только на 53-й минуте, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:2. Тен Хаг не уверен, что стоит выпускать Роналду в матче второго тура.
«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брентфорда» 13 августа.
Хотя я думаю, что он уйдет летом из МЮ. Потому что он крыса.
Хотя я думаю, что он уйдет летом из МЮ. Потому что он крыса.