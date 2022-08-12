В «Барселоне» уверены, что успеют заявить новичков на сезон

В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать всех новичков к началу нового сезона Ла Лиги.
В клубе уверены, что новые футболисты клуба, а также игроки, обновившие свои соглашения с клубом, смогут принять участие в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». В «Барселоне» оптимистично смотрят в будущее после активации четвертого экономического рычага (продажа 24,5% акций Barça Studios за 100 миллионов евро).
«Блауграна» надеется, что сокращение зарплаты Жерара Пике позволит улучшить финансовую обстановку в клубе, что поможет при регистрации новых футболистов. Футболист согласен на это, устная договоренность клуба с защитником достигнута, осталось все это отразить в необходимых документах. В каталонском клубе убеждены, что эта мера поможет получить разрешение Ла Лиги на регистрацию новичков. Главный тренер Хави знает о текущей ситуации в клубе, наставник готовит команду к первой игре чемпионата, рассчитывая на состав команды в полной мере.
Давайте ещё базу продайте тренировочную) Думаю, если Лапорту не остановить, скоро он всё продаст))
Давайте ещё базу продайте тренировочную) Думаю, если Лапорту не остановить, скоро он всё продаст))
Это как в анекдоте
стоит наркоман перед автоматом для размена мелочи. 20 копеек кидает
пятаки выгребает, 20 копеек кидает пятаки выгребает и так далее.
сзади подходит мужик
- эй чувак дай мне тоже разменять
- уйди мужик, не мешай, я играю мне везет.
Так и Лапорт затянуло надолго и всё хочет отыграться
Это как в анекдоте
стоит наркоман перед автоматом для размена мелочи. 20 копеек кидает
пятаки выгребает, 20 копеек кидает пятаки выгребает и так далее.
сзади подходит мужик
- эй чувак дай мне тоже разменять
- уйди мужик, не мешай, я играю мне везет.
Так и Лапорт затянуло надолго и всё хочет отыграться