В «Барселоне» уверены, что успеют заявить новичков на сезон

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сегодня, 21:05

В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать всех новичков к началу нового сезона Ла Лиги.

В клубе уверены, что новые футболисты клуба, а также игроки, обновившие свои соглашения с клубом, смогут принять участие в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». В «Барселоне» оптимистично смотрят в будущее после активации четвертого экономического рычага (продажа 24,5% акций Barça Studios за 100 миллионов евро).

«Блауграна» надеется, что сокращение зарплаты позволит улучшить финансовую обстановку в клубе, что поможет при регистрации новых футболистов. Футболист согласен на это, устная договоренность клуба с защитником достигнута, осталось все это отразить в необходимых документах. В каталонском клубе убеждены, что эта мера поможет получить разрешение Ла Лиги на регистрацию новичков. Главный тренер Хави знает о текущей ситуации в клубе, наставник готовит команду к первой игре чемпионата, рассчитывая на состав команды в полной мере.