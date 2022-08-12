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В «Барселоне» уверены, что успеют заявить новичков на сезон

сегодня, 21:05

В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать всех новичков к началу нового сезона Ла Лиги.

В клубе уверены, что новые футболисты клуба, а также игроки, обновившие свои соглашения с клубом, смогут принять участие в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». В «Барселоне» оптимистично смотрят в будущее после активации четвертого экономического рычага (продажа 24,5% акций Barça Studios за 100 миллионов евро).

«Блауграна» надеется, что сокращение зарплаты Жерара Пике позволит улучшить финансовую обстановку в клубе, что поможет при регистрации новых футболистов. Футболист согласен на это, устная договоренность клуба с защитником достигнута, осталось все это отразить в необходимых документах. В каталонском клубе убеждены, что эта мера поможет получить разрешение Ла Лиги на регистрацию новичков. Главный тренер Хави знает о текущей ситуации в клубе, наставник готовит команду к первой игре чемпионата, рассчитывая на состав команды в полной мере.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 21:24
Лапорта задремал в кресле на работе, и начинает ему снится, что он один рычаг дёргает и деньги сыплются, другой дёргает и снова деньги сыплются, третий, четвертый и так далее и он остановиться уже не может, все дергает за рычаги и дёргает.

Тут его уборщица шваброй тыкает - "Иди домой, уже стемнело. И срам-то какой, на работе рукоблудствовать."
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:20, ред.
Ну так прямым тексом подсел на рычаги однорукого бандита, не путать с Дзюбой
Это как в анекдоте
стоит наркоман перед автоматом для размена мелочи. 20 копеек кидает
пятаки выгребает, 20 копеек кидает пятаки выгребает и так далее.
сзади подходит мужик
- эй чувак дай мне тоже разменять
- уйди мужик, не мешай, я играю мне везет.
Так и Лапорт затянуло надолго и всё хочет отыграться
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:17
Хорошо бы успеть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:17
Красавцы, теперь, после того, как они продали часть прав на трансляции, т.е. своих будущих доходов, они продали еще 25% Barça Studios, их компании, которая производит цифровой контент для фанов.

Давайте ещё базу продайте тренировочную) Думаю, если Лапорту не остановить, скоро он всё продаст))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:14
Спят в одной постели Перес и Лапорта
Перес просыпается и громко кричит
А Лапорта отвечает
-Ой извини, не тот рычаг дернул
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:09
У них руки длинные.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 21:09
Успеют конечно, если что помогут.
Гость
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