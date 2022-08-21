Мостовой: «„Зенит“ должен выиграть легко матч с „Торпедо“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что «Торпедо» будет тяжело играть против «Зенита» в матче 6-го тура РПЛ .

Есть вопрос: почему «Торпедо» убрал Бородюка? Они хотели, чтобы команда была на третьем месте с этим составом?! Да, нет результата, но какой результат они хотели? Дали бы еще 3–4 тура.

Что касается следующего матча, то «Зенит» должен выиграть легко. Но «Торпедо» после пяти туров начал привыкать, притираться, какие‑то козыри смогут предоставить. Все‑таки обороняться проще, чем атаковать, можно встать вдесятером и отбиваться. И когда там еще «Зенит» сможет забить первый мяч…

Понятно, что «Зенит» фаворит и, скорее всего, выиграет и возьмет свои очки. К тому же вчера проиграл «Спартак», можно выйти на чистое первое место.