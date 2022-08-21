Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «„Зенит“ должен выиграть легко матч с „Торпедо“»

сегодня, 16:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо17:30 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что «Торпедо» будет тяжело играть против «Зенита» в матче 6-го тура РПЛ.

Есть вопрос: почему «Торпедо» убрал Бородюка? Они хотели, чтобы команда была на третьем месте с этим составом?! Да, нет результата, но какой результат они хотели? Дали бы еще 3–4 тура.

Что касается следующего матча, то «Зенит» должен выиграть легко. Но «Торпедо» после пяти туров начал привыкать, притираться, какие‑то козыри смогут предоставить. Все‑таки обороняться проще, чем атаковать, можно встать вдесятером и отбиваться. И когда там еще «Зенит» сможет забить первый мяч…

Понятно, что «Зенит» фаворит и, скорее всего, выиграет и возьмет свои очки. К тому же вчера проиграл «Спартак», можно выйти на чистое первое место.

Все новости
Сергеев: «Нам не надо думать о том, что „Торпедо“ сейчас внизу таблицы»
Сегодня, 16:40
Тихонов: «„Торпедо“ будет очень тяжело что-либо противопоставить „Зениту“»
Сегодня, 15:30
Лещук: «У нас ещё недостаточно менталитета, чтобы бороться за чемпионство»
Сегодня, 14:57
Керк: «Атмосфера в раздевалке сразу улучшилась»
Сегодня, 14:43
Гаджиев: «Нельзя сказать, что „Спартак“ показал чемпионскую игру»
Сегодня, 14:30
Игонин: «У „Спартака“ всё равно по‑прежнему идёт формирование команды»
Сегодня, 13:51
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:37
Думаю этот матч Зенит может проиграть самому себе
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:19
Чему быть, того не миновать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 