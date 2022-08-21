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Сергеев: «Нам не надо думать о том, что „Торпедо“ сейчас внизу таблицы»

сегодня, 16:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо17:30 Не начался

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о предстоящей игре против «Торпедо» в РПЛ.

Поменялось многое — ​и в команде, и в руководстве. Кто не меняется, так это Артём Самсонов. Когда я пришел в «Торпедо», он уже был там. Мы с ним до сих пор хорошо общаемся — ​созваниваемся, списываемся. Я ему говорю: «Не расстраивайся, голы и победы придут, но не в ближайшем матче с „Зенитом“». Это так, в шутку, конечно.

Периодически смотрю их игры, видел их последний матч, в котором они проиграли «Оренбургу». Раненый зверь опасен. Нам не надо думать о том, что «Торпедо» сейчас внизу таблицы. Важно самим показать хорошую игру.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 17:10
Раз вышел играть, то настрой должен быть на борьбу и победу
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:57
Нужно просто выходить и играть в полную силу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:47, ред.
Торпедо на данный момент времени совершенно не соперник для Зенита. Боюсь даже предположить итоговый счёт на табло. Разгром однозначно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:45
Вот это точно...
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