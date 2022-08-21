Сергеев: «Нам не надо думать о том, что „Торпедо“ сейчас внизу таблицы»

Нападающий «Зенита» высказался о предстоящей игре против «Торпедо» в РПЛ .

Поменялось многое — ​и в команде, и в руководстве. Кто не меняется, так это Артём Самсонов. Когда я пришел в «Торпедо», он уже был там. Мы с ним до сих пор хорошо общаемся — ​созваниваемся, списываемся. Я ему говорю: «Не расстраивайся, голы и победы придут, но не в ближайшем матче с „Зенитом“». Это так, в шутку, конечно.

Периодически смотрю их игры, видел их последний матч, в котором они проиграли «Оренбургу». Раненый зверь опасен. Нам не надо думать о том, что «Торпедо» сейчас внизу таблицы. Важно самим показать хорошую игру.