Роналду больше других игроков оскорбляют в соцсетях в Англии

Британское агентство Ofcom, регулирующее работу теле- и радио-компаний, провело исследование относительно оскорблений в адрес футболистов Английской Премьер-Лиги в соцсетях в первой половине прошлого сезона.
Игроком, в адрес которого поступило наибольшее количество гневных комментариев в Англии, стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Второе место занял капитан «красных дьяволов» Харри Магуайр. Восемь из первых двенадцати мест заняли футболисты «Манчестер Юнайтед».
Наибольшее количество оскорбительных комментариев в адрес Роналду в первой половине прошлого сезона было написано 27 августа 2021 года, когда португалец официально вернулся в МЮ.
Пока он был в топе ему многое прощалось, а сейчас когда он только убивает команды своим присутствием, ему многое припомнят.
Единственное спасение от позорного заката карьеры это уехать в МЛС или к шейхам где он и в 50 лет будет звездой.
Пока он был в топе ему многое прощалось, а сейчас когда он только убивает команды своим присутствием, ему многое припомнят.
Единственное спасение от позорного заката карьеры это уехать в МЛС или к шейхам где он и в 50 лет будет звездой.