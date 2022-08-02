Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду больше других игроков оскорбляют в соцсетях в Англии

сегодня, 20:19

Британское агентство Ofcom, регулирующее работу теле- и радио-компаний, провело исследование относительно оскорблений в адрес футболистов Английской Премьер-Лиги в соцсетях в первой половине прошлого сезона.

Игроком, в адрес которого поступило наибольшее количество гневных комментариев в Англии, стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Второе место занял капитан «красных дьяволов» Харри Магуайр. Восемь из первых двенадцати мест заняли футболисты «Манчестер Юнайтед».

Наибольшее количество оскорбительных комментариев в адрес Роналду в первой половине прошлого сезона было написано 27 августа 2021 года, когда португалец официально вернулся в МЮ.

Все новости
Кирильчева: «Полноценно возвращаться в футбол желания нет»
30 июля
Роналду наблюдал с трибун за вчерашним товарищеским матчем МЮ
28 июля
ФИФА ввела квоты для журналистов на чемпионате мира в Катаре
27 июля
Wildberries будет поставлять «Спартаку» форму Nike с сезона 2023/24
27 июля
Болельщик «Ромы» сделал предложение своей девушке на глазах Моуриньо
23 июля Видео
Конкурс капитанов РПЛ. Только два легионера, вечный Акинфеев и проигрывающие конкуренцию
22 июляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:25
Закат нарцисса будет очень болезненным.
Пока он был в топе ему многое прощалось, а сейчас когда он только убивает команды своим присутствием, ему многое припомнят.
Единственное спасение от позорного заката карьеры это уехать в МЛС или к шейхам где он и в 50 лет будет звездой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 