Роналду больше других игроков оскорбляют в соцсетях в Англии

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сегодня, 20:19

Британское агентство Ofcom, регулирующее работу теле- и радио-компаний, провело исследование относительно оскорблений в адрес футболистов Английской Премьер-Лиги в соцсетях в первой половине прошлого сезона.

Игроком, в адрес которого поступило наибольшее количество гневных комментариев в Англии, стал нападающий «Манчестер Юнайтед» . Второе место занял капитан «красных дьяволов» . Восемь из первых двенадцати мест заняли футболисты «Манчестер Юнайтед».