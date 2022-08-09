Они пригодились бы сборной на чемпионате мира. Собираем сильнейших игроков РПЛ с российским паспортом

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сегодня, 21:44

К сожалению, не под международные турниры.

В России любят искать своих Месси, Роналду и Погба. В реальности никто и близко не подбирался к их уровню в последние годы, но во внутреннем чемпионате есть свои знаковые игроки. Кто-то из них может поехать в Европу в перспективе. Рассказываем о наиболее ярко отличившихся футболистах после четырех туров Российской Премьер-лиги.

Матвей Сафонов, «Краснодар»

При семи пропущенных голах Матвей – тот человек, который держит южан на плаву. Без его сейва в добавленное к первому тайму время матча с «Факелом» воронежцы сравняли счет еще раньше, а по итогу – набрали бы три очка. Роман Акбашев в этом моменте бил в упор. Позднее был выход 1 в 1 Аппаева удар в нескольких метров от Дмитриева.

Даже в случае с разгромом от «Спартака» Сафонов совершил пару спасений, чтобы разрыв в счет не стал неприличным (72-я минута, удар Промеса, 85-я – выход Соболева).

«Урал» в третьем туре – момент с выходом Мишкича, когда «шмели» в несколько передач вскрыли соперника; угловой и удар Бикфалви с подачи

В игре с «Локомотивом» результат был сделан лишь ближе к концу второго тайма. До этого момента Сафонов не позволял распечатать свои ворота и держал счет на уровне 0:0. В результате «быки забили три после 76-й.

Никита Чернов, „Спартак“

Центральный защитник, который при Абаскале стал основным наряду с Георгием Джикией. Последний в сезон вкатывается не так уверенно. Никита хорошо действует в отборе и периодически выбрасывается на соперника с мячом, чтобы у того не было времени на поиск адресата передачи. Почти не допускает моментов, отдает вперед. Сейчас фанатам не приходится бояться выхода Максимилиано Кофрие, остается дождаться прежней формы Рыбуса.

Максим Осипенко, „Ростов“

Начал скверно – в первом туре против „Динамо“ он забыл об опеке, выключился из момента и смотрел за тем, как бело-голубые открывают счет в матче. При этом на счету Максима больше всех передач в матчах с „Динамо“ (92) и „Локомотивом“ (62). В игре с „Химками“ он был третьим по этому показателю, против „Оренбурга“ — вторым. Осипенко – один из лучших в „Ростове“ по борьбе в воздухе, отборам и перехватам. Как итога, „Ростов“ пропускает в среднем по одному мячу за матч.

Даниил Хлусевич, „Спартак“

Его профильная позиция – правый полузащитник, но из-за проблем красно-белых с правым флангом обороны он выходит именно там. Даниил – второй в „Спартаке“ по количеству передач за игру, в лидерах по проценту их успешности. Абаскаль требует активного участия крайних защитников в отборе, по их количеству Хлусевич – четвертый (1.8 за игру). Россиянин успевает подключаться к атакам и отдал две результативные передачи за 4 игры.

Артем Самсонов, „Торпедо“

За атаку „автозаводцев“ хвалить не в чем, но вот в оборонительных действиях можно найти плюсы. Провел лучшие матчи против „Крыльев Советов“ и „Химок“. В игре с самарцами закрыл Романа Ежова – в итоге эта встреча стала единственной, в которой москвичи набрали очки. Артем хорош при перехвате, в отборе мяча и успевает отдавать больше 42 передач в среднем за игру.

Даниил Уткин, „Ростов“

Уткин переключился на роль диспетчера – на пару с Николаем Комличенко они поучаствовали во всех голах голах южан с игры. Исключение – 4 тур, в котором ростовчане дважды забили с пенальти. Даниилу хорошо удаются подачи со стандартов, мяч следует на ход Комличенко и тот выигрывает борьбу.

„Ростову“ не стоит слишком полагаться именно на такой способ развития атаки – гол-другой он принесет, но со временем и против него найдут противоядие. Пока же ростовчане идут без поражений, а Уткин – в лидерах по количеству голевых передач.

Константин Кучаев, ЦСКА

Важная составляющая игры „армейцев“. После возвращения из аренды в „Рубине“ Константина стал заигрывать в основе новый главный тренер красно-синих Владимир Федотов. Сейчас Кучаев – в числе лидеров команды по количеству передач за игру, проценту их успешности. Стоит ожидать, что в дальнейшем Константин прибавит, хотя уже сейчас виден прогресс в игре. Он стал одним из авторов голов в ворота „Пари НН“ и сравнял счет с „Факелом“.

Арсен Захарян, „Динамо“

На пару со Смоловым – ключевой игрок в построении атак бело-голубых. Отдает в среднем больше одной ключевой передачи за игру, активно участвует в атаке москвичей и уже дважды ассистировал Федору – в играх с „Торпедо“ и „Факелом“. Арсен вот уже третий сезон выдерживает уровень Российской Премьер-лиги. Если начавшаяся кампания станет для 19-летнего правого полузащитника такой же успешной, как и прошлая, можно будет всерьез задуматься о переходе в клуб из европейского чемпионата.

Максим Глушенков, „Крылья Советов“

Форвард не пригодился „Спартаку“, но в „Крыльях“ получил место в основе и бьет по воротам едва ли не чаще всех в лиге. В игре с „Оренбургом“ он показал, что может выдавливать для себя свободное пространство, подключаться к моментам и читать их. У Максима поставлен дальний удар, что делает его разноплановым. Его активная роль в атаке не соотносится с неудачной серий „Крыльев“ в последних трех играх, но стоит учесть – это молодая команда с небольшой скамейкой. Коллектив только привыкает играть без Антона Зиньковского. Следует подтянуть реализацию и добавить в запасе прочности, чтобы получалось вскрывать даже автобусы „Торпедо“.