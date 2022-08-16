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Хозяева нашли пса, увидев как он справляет нужду во время футбольного матча

сегодня, 15:12
Депортиво Фернандес ВиальЛоготип футбольный клуб Депортиво Фернандес Виаль (Консепсьон)2 : 3Логотип футбольный клуб Универсидад де КонсепсьонУниверсидад де КонсепсьонМатч завершен

Необычный случай произошел во время матча второго дивизиона в Чили между «Депортиво Фернандес Виаль» и «Универсидад де Консепсьон».

Во время поединка на поле выбежала собака, которая использовала вратарскую площадь одних из ворот в качестве туалета. Вратарю пришлось убирать за псом, зрители наблюдали за этим по трансляции на ТВ.

Как оказалось позже, пёс оказался потерянным, его хозяева узнали своего питомца и смогли вернуть его домой, посмотрев на его действия во время игры, поскольку этот эпизод стал вирусным.

Хозяева нашли пса, увидев как он справляет нужду во время футбольного матча

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