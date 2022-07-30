Кирильчева: «Полноценно возвращаться в футбол желания нет»

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева рассказала о своей жизни в Португалии, куда она перебралась в этом году.

В Россию планирую приезжать в гости. Жить — нет. Мы уже сняли квартиру на три года, получили местный ИНН и собираем документы на ВНЖ.

Все силы сейчас уходят на влог, в нем наша реальная эмиграция с нуля без купюр. Но он пока ожидаемо не приносит денег, но мы делаем все, чтобы раскрутиться, чтобы пришли спонсоры.

Первая наша работа тут — проморолик про серф для нашего товарища Жеки, он владеет тут крафтовым баром на пару с Шимом из «Касты». Второй ролик — тоже про серф — мы сняли для новых приятелей-криптовалютчиков. Они в восторге. Сказали, что это лучшее, что они видели в жизни. Лукавят, наверное.

Меня приглашали возглавить медийку в футбольных клубах на Кипре. Но мы не договорились. Также сейчас веду переговоры с известным российским спортивным порталом.

Но полноценно возвращаться в футбол желания нет. Для развлечения веду телеграм-канал «Нехорошая девочка Катя», где затрагиваю темы, которые мне интересны. Есть еще пара перспектив по местным коллаборациям — съемки, медийное освещение «под ключ». Но пока они также в процессе переговоров.

А вообще я хочу оторваться от привычного и попробовать себя в какой-то совершенно неожиданной для себя сфере — например, барменом в каком-нибудь модном португальском клубе. Это было бы круто, ведь это топовейший контент для съемок.