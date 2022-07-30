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Кирильчева: «Полноценно возвращаться в футбол желания нет»

сегодня, 11:44

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева рассказала о своей жизни в Португалии, куда она перебралась в этом году.

В Россию планирую приезжать в гости. Жить — нет. Мы уже сняли квартиру на три года, получили местный ИНН и собираем документы на ВНЖ.

Все силы сейчас уходят на влог, в нем наша реальная эмиграция с нуля без купюр. Но он пока ожидаемо не приносит денег, но мы делаем все, чтобы раскрутиться, чтобы пришли спонсоры.

Первая наша работа тут — проморолик про серф для нашего товарища Жеки, он владеет тут крафтовым баром на пару с Шимом из «Касты». Второй ролик — тоже про серф — мы сняли для новых приятелей-криптовалютчиков. Они в восторге. Сказали, что это лучшее, что они видели в жизни. Лукавят, наверное.

Меня приглашали возглавить медийку в футбольных клубах на Кипре. Но мы не договорились. Также сейчас веду переговоры с известным российским спортивным порталом.

Но полноценно возвращаться в футбол желания нет. Для развлечения веду телеграм-канал «Нехорошая девочка Катя», где затрагиваю темы, которые мне интересны. Есть еще пара перспектив по местным коллаборациям — съемки, медийное освещение «под ключ». Но пока они также в процессе переговоров.

А вообще я хочу оторваться от привычного и попробовать себя в какой-то совершенно неожиданной для себя сфере — например, барменом в каком-нибудь модном португальском клубе. Это было бы круто, ведь это топовейший контент для съемок.

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Все комментарии
yjjad23ux4km
yjjad23ux4km
сегодня в 12:50
Только назад не возвращайся
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:48
Зачем мне это знать?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:46
Не знаю такую и знать не хочу
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:38
Да пёс с ней
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 12:33
И не надо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:55
Баба с возу -- кобыле легче ))).
Жалеть придётся, в условиях шквальной русофобии жить за бугром, жизнь мёдом не покажется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:51
Наелся уже футбола!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:49
В общем страдает от безделья.
Гость
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