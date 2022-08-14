Роналду после матча с «Брентфордом» не пожал руку тен Хагу

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сегодня, 10:58

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не пожал руку главному тренеру команды после гостевого матча с «Брентфордом» (0:4).

После игры португалец немного пообщался с помощником главного тренера Стивом Маклареном, который порекомендовал Роналду подойти к болельщикам команды, однако футболист отказался.

Следующий матч «дьяволы» сыграют дома с «Ливерпулем».