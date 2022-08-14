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Роналду после матча с «Брентфордом» не пожал руку тен Хагу

сегодня, 10:58
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не пожал руку главному тренеру команды Эрику тен Хагу после гостевого матча с «Брентфордом» (0:4).

После игры португалец немного пообщался с помощником главного тренера Стивом Маклареном, который порекомендовал Роналду подойти к болельщикам команды, однако футболист отказался.

Следующий матч «дьяволы» сыграют дома с «Ливерпулем».

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Все комментарии
протон
протон ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:27
Ни в коем случае не оправдываю, всего лишь высказался на счет не рукопожатия. По большому счету кризис в целой команде и командной игре и тренере, и не только Роналду виноват а вся команда. Посмотрим дальше как пойдет ведь только 2 игры.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:19, ред.
Да тут вина тен Хага огромна.

Во-первых он вопреки всех ожидании не стал той железной рукой, которой все от него ждали.

Первой и самой главной его ошибкой это было не изгнание Роналду из команды.

Зачем команде нужен такой игрок, который открыто показывает неуважение к великой команде?

Роналду уже не тот игрок, который в одиночку тащить всю команду, как было в Реале. Сейчас он требованием играть только на него разрушает командную игру, как это было в Юве и МЮ.

Но Роналду любит только себя в
футболе, он позволяет себе неуважительно относиться ко всем, к клубу, к болельщика, к игрокам, к тренерскому штабу.

И я не понимаю тебя, почему после всего ты его оправдываешь.

МЮ нужна конкретная чистка и первым на выход должен быть Роналду.
Foxes
Foxes
сегодня в 11:13
Какая капризная особа.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 11:11
Если Голлаендец мужик то посадит этого гламурного на скамейку на пару матчей.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:05
Учитывая, что Рон был уверен, что МЮ без яиц, и хотел поэтому свалить, предполагаю, как у него сейчас горит.)
протон
протон
сегодня в 11:02, ред.
Какому тренеру нужно рукопожатие после 0:4 от слабой команды?
Ничего сверх серьёзного в этом не вижу, у каждого человека есть эмоции. Конкретно в этом моменте гневные эмоции были бы у всех вас. Представьте, вы стараетесь на тренировках, вроде бы все хорошо, новый тренер, но бах и твоя команда 4:0 И это не из за Роналду. А потому что Тен хаг не может построить игру, а для этого его и призвали сюда.
Гость
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