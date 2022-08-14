Роналду после матча с «Брентфордом» не пожал руку тен Хагу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не пожал руку главному тренеру команды Эрику тен Хагу после гостевого матча с «Брентфордом» (0:4).
После игры португалец немного пообщался с помощником главного тренера Стивом Маклареном, который порекомендовал Роналду подойти к болельщикам команды, однако футболист отказался.
Следующий матч «дьяволы» сыграют дома с «Ливерпулем».
Во-первых он вопреки всех ожидании не стал той железной рукой, которой все от него ждали.
Первой и самой главной его ошибкой это было не изгнание Роналду из команды.
Зачем команде нужен такой игрок, который открыто показывает неуважение к великой команде?
Роналду уже не тот игрок, который в одиночку тащить всю команду, как было в Реале. Сейчас он требованием играть только на него разрушает командную игру, как это было в Юве и МЮ.
Но Роналду любит только себя в
футболе, он позволяет себе неуважительно относиться ко всем, к клубу, к болельщика, к игрокам, к тренерскому штабу.
И я не понимаю тебя, почему после всего ты его оправдываешь.
МЮ нужна конкретная чистка и первым на выход должен быть Роналду.
Во-первых он вопреки всех ожидании не стал той железной рукой, которой все от него ждали.
Первой и самой главной его ошибкой это было не изгнание Роналду из команды.
Зачем команде нужен такой игрок, который открыто показывает неуважение к великой команде?
Роналду уже не тот игрок, который в одиночку тащить всю команду, как было в Реале. Сейчас он требованием играть только на него разрушает командную игру, как это было в Юве и МЮ.
Но Роналду любит только себя в
футболе, он позволяет себе неуважительно относиться ко всем, к клубу, к болельщика, к игрокам, к тренерскому штабу.
И я не понимаю тебя, почему после всего ты его оправдываешь.
МЮ нужна конкретная чистка и первым на выход должен быть Роналду.