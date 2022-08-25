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«Факел» запретил проход на трибуны с символикой «Спартака» на матч РПЛ

сегодня, 12:50
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.08.2022 в 17:30 Не начался

Пресс-служба «Факела» рассказала о правилах поведения во время матча 7-го тура РПЛ против «Спартака».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:36
Какое-то левое событие.
шацк
шацк
сегодня в 14:33
Все правильно! В целях безопасности... да и вообще мужикам красный цвет не идет)) Если серьезно, то в Воронеже в этом году многим не поздоровиться и на поле и вокруг стадиона. Ставлю на победу Факела!
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:09
Смотри регламент, цифры я тебе дал.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:00
Ты определись уже, можно или нельзя в спартаковской атрибутике на трибуну проходить? А то противоречишь сам себе в комментариях.
Kolenok
Kolenok ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 13:52
Походу разнарядка сверху была,от синих.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:52
Нет ты не угадал.
Я всегда за, что бы болельщики двух команд находились на стадионе, но Спартак в данном случае виноват сам отказавшись от гостевой квоты.
Я вот про что.
Если бы Спартак не отказался бы, то не было бы проблем. На гостевой сектор пускали бы всех спартачем и они могли бы болеть как полагается.
Сейчас же можно только в футбольной атрибутике и их должны определить куда-нибудь согласно регламента 21.4.7.

Почему Спартак так поступает? Почему он подставил Факел и те должны сейчас выкручиваться, что бы не нарушить регламент?
Kolenok
Kolenok
сегодня в 13:52
Все трибуны будут Красно-Белые в Воронеже,а так им не хотелось.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:49, ред.
О ф*к )
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:48
всё правильно каким боком тут эти спартаковцы
25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:47
Байкал поторопился с выводами))но я уже привык к его субъективщине
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:46
Скажите кто-нибудь озеру, что у Спартака по всей стране миллионы болельщиков и они не имеют никакого отношения к фанатам Спартака, ни малейшего.
И вот эти болельщики в полной мере уважают фк Факел, и прекрасно понимают, что три очка в Воронеже подарком не будут.
А бойкоты болельщиков не интересуют
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 13:43
согласен, будет очень сложно
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:42
Всё, что ты написал - притянуто за уши. Даже комментировать не хочу.
Тем более Факел признал ошибку и разъяснил, что с атрибутикой Спартака можно будет попасть на стадион. Адекватная реакция и всё по справедливости!

З.Ы. А ты наверное рассчитывал на то, что болельщиков Спартака не пустят на матч. Что ж, сочувствую!)
makkie
makkie
сегодня в 13:40
«Факел» заявил, что использовал некорректную формулировку и принес извинения. 👌
Справедливость восторжествовала!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:36
Не говори гоп пока не ....!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:36
Не достойное решение, с другой стороны воронежцы знают поведение спартачей.
Zak11
Zak11 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:31
Ну отказались от квоты, дальше что? А почему я не могу одеть на матч футболку и шарф Спартака? Я иду болеть за Спартак и объективно квота мне эта ни к чему. Почему должны страдать простые болельщики в этой ситуации? И на какой регламент опирается Факел?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:24
Там руководство вообще вертолёты) Как пишут сегодня, они запретили и продажу билетов онлайн, поэтому толпы воронежцев стоят у касс и там настоящая давка.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 13:20
Символика это ладно. А вот части болельщиков рты заклеить - это дело. А то на матчи Спартака из за их матерных воплей, как правило посвященных сопернику, ходить не хочется, уже в метро или у стадиона.
stavr74
stavr74
сегодня в 13:13
интересно какая же 75 надоумила этих выскочек на этот шаг .
если это у них прокатит , то ждём новых скандалов в каждом туре и в каждом матче.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 13:12, ред.
В Воронеже болельщиков Спартака не меньше чем Факела!
Как бы Факелу техническое поражение не засчитали! Додумались же до такого, сами в себя стреляют!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 13:10
Стыдно за земляков! А как же фан ид, настоящие болельщики с детьми и дружеская атмосфера на матчах?! Это уже фашизм!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 13:04
Московский "Спартак" отказался от своей квоты билетов на выездной матч РПЛ против воронежского "Факела", пишет Sport24.

Таким образом, официально болельщики красно-белых на матче не будут присутствовать, а воронежский клуб пустит билеты на гостевую трибуну в свободную реализацию.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:04
Это ты про руководство Спартака?
Это они так решили!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:03
Советую фанатам Спартака воздержаться от негативной оценки фк Факел и всего Воронежа в целом.
Прежде всего надо посмотреть на себя и на свой клуб.

Фанаты Спартака выступили с заявлением, что продолжают игнорировать фк Спартак и отказываются из поддерживать на стадионе.

Вчера фк Спартак видя действия своих фанатов, тоже сказало, ну раз не хотите нас поддерживать тогда и вы нам не нужны и отказалась от гостевой квоты на матч с фк Факел.

То есть согласно регламента болельщиков Спартака в атрибутике не должно быть на матче. Такова воля фк Спартака.

И после этого у кого-нибудь подымится язык обвинить воронежцев?
Давайте сами у себя разберитесь, хотите вы поддерживать клуб, нужны ли Спартаку фанаты.

А если развивать тему дальше, то воронежские болельщики Спартака пострадали в первую очередь из-за фанатского движения.
Дальше будет больше.
МапС
МапС
сегодня в 13:02
Это чистой воды провокация. Будут нарушения стопудово. Кому это надо?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 12:59
Футбольный клуб "Факел" запретил болельщикам проход на стадион на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" с символикой красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды.

"По регламенту на одном секторе размещать болельщиков разных команд нельзя. А гостевого сектора не будет на матче", — цитирует пресс-службу "Факела" "СЭ".
старина
старина
сегодня в 12:58
Это чо за регламент такой?Попутали совсем
makkie
makkie
сегодня в 12:52
Позорное решение местных царьков!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:51, ред.
Где речь о символике? не увидел
Порвём колхозных панков
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