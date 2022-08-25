«Факел» запретил проход на трибуны с символикой «Спартака» на матч РПЛ

Пресс-служба «Факела» рассказала о правилах поведения во время матча 7-го тура РПЛ против «Спартака».
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Прежде всего надо посмотреть на себя и на свой клуб.
Фанаты Спартака выступили с заявлением, что продолжают игнорировать фк Спартак и отказываются из поддерживать на стадионе.
Вчера фк Спартак видя действия своих фанатов, тоже сказало, ну раз не хотите нас поддерживать тогда и вы нам не нужны и отказалась от гостевой квоты на матч с фк Факел.
То есть согласно регламента болельщиков Спартака в атрибутике не должно быть на матче. Такова воля фк Спартака.
И после этого у кого-нибудь подымится язык обвинить воронежцев?
Давайте сами у себя разберитесь, хотите вы поддерживать клуб, нужны ли Спартаку фанаты.
А если развивать тему дальше, то воронежские болельщики Спартака пострадали в первую очередь из-за фанатского движения.
Дальше будет больше.
Прежде всего надо посмотреть на себя и на свой клуб.
Фанаты Спартака выступили с заявлением, что продолжают игнорировать фк Спартак и отказываются из поддерживать на стадионе.
Вчера фк Спартак видя действия своих фанатов, тоже сказало, ну раз не хотите нас поддерживать тогда и вы нам не нужны и отказалась от гостевой квоты на матч с фк Факел.
То есть согласно регламента болельщиков Спартака в атрибутике не должно быть на матче. Такова воля фк Спартака.
И после этого у кого-нибудь подымится язык обвинить воронежцев?
Давайте сами у себя разберитесь, хотите вы поддерживать клуб, нужны ли Спартаку фанаты.
А если развивать тему дальше, то воронежские болельщики Спартака пострадали в первую очередь из-за фанатского движения.
Дальше будет больше.
Я всегда за, что бы болельщики двух команд находились на стадионе, но Спартак в данном случае виноват сам отказавшись от гостевой квоты.
Я вот про что.
Если бы Спартак не отказался бы, то не было бы проблем. На гостевой сектор пускали бы всех спартачем и они могли бы болеть как полагается.
Сейчас же можно только в футбольной атрибутике и их должны определить куда-нибудь согласно регламента 21.4.7.
Почему Спартак так поступает? Почему он подставил Факел и те должны сейчас выкручиваться, что бы не нарушить регламент?
Я всегда за, что бы болельщики двух команд находились на стадионе, но Спартак в данном случае виноват сам отказавшись от гостевой квоты.
Я вот про что.
Если бы Спартак не отказался бы, то не было бы проблем. На гостевой сектор пускали бы всех спартачем и они могли бы болеть как полагается.
Сейчас же можно только в футбольной атрибутике и их должны определить куда-нибудь согласно регламента 21.4.7.
Почему Спартак так поступает? Почему он подставил Факел и те должны сейчас выкручиваться, что бы не нарушить регламент?