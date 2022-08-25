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«Челси» готов активировать опцию выкупа Захаряна

сегодня, 23:05

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Челси».

По данным источника, лондонский клуб готов активировать опцию выкупа игрока, которая составляет 15 млн евро.

Текущий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
valt134
valt134 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 23:42
Извиняюсь. Я даже и не понял сразу, что в игнор вас отправил. И в мыслях не было.
valt134
valt134
сегодня в 23:38
Вот и я сижу и думаю:»Пару напасов что ли «потянуть»…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:27, ред.
Интересно... почему сумма опции выкупа равна стоимости игрока ???
Это - биснес по РПЛьному ???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:27
Хорошо сидел когда читал)))
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 23:25
мдаааа,веселые новости нынче)
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 23:21
А он потянет АПЛ!?
Futurista
Futurista
сегодня в 23:20
Самый лучший из армян
В Челси будет Захарян...
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 23:19
И опять пошла морока, про коварный зарубеж.. В. Высоцкий
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 23:18
Это новость ,не палясь ,громко крякает ,сейчас у руководства Челси ,только и болит голова ,каков Закаряна прикупить ,вы это серьезно ?
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 23:16
Новое руководство Челси,совсем что ли наркоманы? А как ещё такое комментировать?ну или СМИ что то курят.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 23:07
СМИ развлекаются.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 23:06
Если это правда то Арсена надо отпускать.
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