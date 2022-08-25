«Челси» готов активировать опцию выкупа Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Челси».
По данным источника, лондонский клуб готов активировать опцию выкупа игрока, которая составляет 15 млн евро.
Текущий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Челси».
По данным источника, лондонский клуб готов активировать опцию выкупа игрока, которая составляет 15 млн евро.
Текущий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
Это - биснес по РПЛьному ???
Это - биснес по РПЛьному ???
В Челси будет Захарян...
В Челси будет Захарян...