Агент Гиговича: «Многие клубы интересуются Армином»

Харис Скендерович, агент , рассказал о планах своего клиента, который приостановил контракт с «Ростовом» до 31 августа.

Пока нет четкого понимания, где Армин продолжит карьеру после 31 августа. Многие клубы им интересуются, но они не хотят брать его на год, платить за это, а потом отпускать обратно в «Ростов» или куда-то еще. И ценник на него, как я понимаю, не самый маленький, клубы не могут столько платить в сложившейся ситуации.

Есть ли шанс на возвращение в «Ростов»? Прежде чем я спрошу об этом Армина, нам нужен какой-то фидбэк от «Ростова». Надо понять, нужен ли он им, включат ли они его в заявку на сезон.