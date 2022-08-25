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Агент Гиговича: «Многие клубы интересуются Армином»

сегодня, 16:51

Харис Скендерович, агент Армина Гиговича, рассказал о планах своего клиента, который приостановил контракт с «Ростовом» до 31 августа.

Пока нет четкого понимания, где Армин продолжит карьеру после 31 августа. Многие клубы им интересуются, но они не хотят брать его на год, платить за это, а потом отпускать обратно в «Ростов» или куда-то еще. И ценник на него, как я понимаю, не самый маленький, клубы не могут столько платить в сложившейся ситуации.

Есть ли шанс на возвращение в «Ростов»? Прежде чем я спрошу об этом Армина, нам нужен какой-то фидбэк от «Ростова». Надо понять, нужен ли он им, включат ли они его в заявку на сезон.

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Все комментарии
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tt9p3xmpdcnz
сегодня в 17:02
Прям в очередь стоят
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:55
Интересуются может быть и многие, вот только никто брать не хочет.
Гость
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