Новиков: «Потенциал у Захаряну есть и всегда был — это сразу видно»

Бывший главный тренер «Динамо» оценил возможный переход полузащитника «бело-голубых» в «Челси».

Потенциал у Арсена есть и всегда был — это сразу было видно еще в Академии по пониманию игры и по футбольным качествам. Поэтому ничего удивительного в интересе «Челси» нет.

Стоит ли принимать такой вызов Арсену? Конечно, стоит. Надо прямо сейчас выходить из дома и пешком идти на «Стэмфорд Бридж». Конкуренция всегда везде есть и всю футбольную карьеру будет преследовать Захаряна. Бояться ничего не надо, надо играть в футбол. А он это умеет.