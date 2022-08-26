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Новиков: «Потенциал у Захаряну есть и всегда был — это сразу видно»

сегодня, 16:01

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил возможный переход полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

Потенциал у Арсена есть и всегда был — это сразу было видно еще в Академии по пониманию игры и по футбольным качествам. Поэтому ничего удивительного в интересе «Челси» нет.

Стоит ли принимать такой вызов Арсену? Конечно, стоит. Надо прямо сейчас выходить из дома и пешком идти на «Стэмфорд Бридж». Конкуренция всегда везде есть и всю футбольную карьеру будет преследовать Захаряна. Бояться ничего не надо, надо играть в футбол. А он это умеет.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:19
Потенциал нужно ещё реализовать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:06
Время покажет как этот потенциал себя проявит в топ чемпионате .
Гость
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