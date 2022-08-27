«Спартак» одержал волевую победу над «Факелом»

«Спартак» в 7-м туре РПЛ в Воронеже обыграл «Факел» со счётом 4:1.
На 23-й минуте матча Аслан Дашаев вывел «Факел» вперёд, но во втором тайме Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Квинси Промес и Мацей Рыбус забили по голу и обеспечили «Спартаку» победу.
«Спартак» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Факела» 4 очка и 14-е место.
Да понятно, что Спартак более классная команда, но Факел за счёт самоотдачи выиграл первый тайм и казалось бы придавил Спартак в начале первого тайма и в концовке матча. Но опять же класс игроков Спартака сказался в середине второго тайма, но и конечно в забегах на последних минутах.
Всё таки класс Факела не сопоставим с классом игроков Спартака.
Вроде всё красиво и феерично, особенно концовка, но если смотреть на игру в целом, то Абаскаль с каждым туром стал показывать, что до тренера ему расти и расти.
У Спартака не видно рисунка игры, не видно тренерской мысли.
На сегодня есть одна тактика "шашки на голо", а там как получится.
Следующая игра с Зенитом и болельщикам Спартака не стоит обольщаться, в тренерской дуэли Семак уж точно выигрывает у Абаскаля. Хотя многие и могут сказать, что там выигрывает не Семак, а деньги.
Ну давайте не торопиться, а дождёмся.
Да понятно, что Спартак более классная команда, но Факел за счёт самоотдачи выиграл первый тайм и казалось бы придавил Спартак в начале первого тайма и в концовке матча. Но опять же класс игроков Спартака сказался в середине второго тайма, но и конечно в забегах на последних минутах.
Всё таки класс Факела не сопоставим с классом игроков Спартака.
Вроде всё красиво и феерично, особенно концовка, но если смотреть на игру в целом, то Абаскаль с каждым туром стал показывать, что до тренера ему расти и расти.
У Спартака не видно рисунка игры, не видно тренерской мысли.
На сегодня есть одна тактика "шашки на голо", а там как получится.
Следующая игра с Зенитом и болельщикам Спартака не стоит обольщаться, в тренерской дуэли Семак уж точно выигрывает у Абаскаля. Хотя многие и могут сказать, что там выигрывает не Семак, а деньги.
Ну давайте не торопиться, а дождёмся.
1) Первый тайм прошёл в борьбе, но при статистике 14-4 по ударам и 74/26 по владению Спартак умудрился не реализовать два отличных момента, а сам пропустил детский гол. Ну и мало что получалось в целом. Всё было медленно и тягуче, а Факел играл от обороны и его всё устраивало.
2) А во втором тайме на поле вышел злой Спартак. И это почти сразу воплотилось в забитые мячи. Зобнин чуть сетку не порвал, а Денисов убрал соперника в стиле Титова и точнёхонько отправил мяч в угол. Красота, а не голы!
3) На этом правда моменты закончились. Зато Факел воспрял духом и начал поддушивать, а в концовке матча и вовсе запер Спартак в штрафной - что изначально выглядело нереальным.
4) И только гол Промеса решил судьбу матча. И это тоже удивило - весь матч Антоху не было видно, а в концовке сделал 3-й и 4-й голы. Мастер! От которого многое будет зависеть в матче против Зенита.
Что в итоге? Матч с Факелом показал, что Спартаку есть куда расти и над чем работать. Вызывает вопросы линия защиты и опорная зона. Умяров с Игнатовым наверное присядут на лавочку, а вот на Литвинова стоит сделать ставку.
Грядущие матчи с Зенитом, Ростовом и Локо дадут ответы на вопросы относительно амбиций Спартака в этом сезоне. А Факелу нужно усиливать состав и набираться опыта.
1) Первый тайм прошёл в борьбе, но при статистике 14-4 по ударам и 74/26 по владению Спартак умудрился не реализовать два отличных момента, а сам пропустил детский гол. Ну и мало что получалось в целом. Всё было медленно и тягуче, а Факел играл от обороны и его всё устраивало.
2) А во втором тайме на поле вышел злой Спартак. И это почти сразу воплотилось в забитые мячи. Зобнин чуть сетку не порвал, а Денисов убрал соперника в стиле Титова и точнёхонько отправил мяч в угол. Красота, а не голы!
3) На этом правда моменты закончились. Зато Факел воспрял духом и начал поддушивать, а в концовке матча и вовсе запер Спартак в штрафной - что изначально выглядело нереальным.
4) И только гол Промеса решил судьбу матча. И это тоже удивило - весь матч Антоху не было видно, а в концовке сделал 3-й и 4-й голы. Мастер! От которого многое будет зависеть в матче против Зенита.
Что в итоге? Матч с Факелом показал, что Спартаку есть куда расти и над чем работать. Вызывает вопросы линия защиты и опорная зона. Умяров с Игнатовым наверное присядут на лавочку, а вот на Литвинова стоит сделать ставку.
Грядущие матчи с Зенитом, Ростовом и Локо дадут ответы на вопросы относительно амбиций Спартака в этом сезоне. А Факелу нужно усиливать состав и набираться опыта.