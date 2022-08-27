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«Спартак» одержал волевую победу над «Факелом»

сегодня, 19:29
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» в 7-м туре РПЛ в Воронеже обыграл «Факел» со счётом 4:1.

На 23-й минуте матча Аслан Дашаев вывел «Факел» вперёд, но во втором тайме Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Квинси Промес и Мацей Рыбус забили по голу и обеспечили «Спартаку» победу.

«Спартак» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Факела» 4 очка и 14-е место.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
сегодня в 21:52
Хорошая, трудовая победа, с чем всех КБ и поздравляю. Предсказуемо трудная игра. Соперник уперся рогом, но второй тайм расставил всё на своё место. Факел может радоваться, что только 4 забили.
Больше волнуют травмы Зинковского и Мартинса
Александр Векшин
Александр Векшин
сегодня в 21:48
...какая была подготовка к игре, какой ажиотаж с билетами , с атмосферой вокруг матча! А оказалось на самом деле всё гораздо проще, приехал грозный и непобедимый Спартак и вдул аж четыре шарика какому то провинциальном Факелу...!!! Цирк да и только!
112910415
112910415
сегодня в 21:31
Трудный матч
Проблемы никуда не делись
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 21:12
Лично мне Спартак нравится, победа на классе. Болельщик Зенита. Очень жду очного противостояния
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:09
Всех красно-белых и тех кто болел за СПАРТАК с победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:04
Надеюсь...надеюсь...
Думаю с завтрашнего дня и до окончания первенства Зенит бросит якорь на первом месте...ибо с тремя последующими соперниками у Зенита очень неплохая статистика...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:50
Главное чтобы завтра после 15:00 охота было смотреть на таблицу)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:48
Как раз соперник неплохо играл...
Просто Спартак забивал...больше...

Это конечно не умаляет заслугу команды в победе...
Просто лёгкий безобидный троллинг...человека которому до 15:00 завтрашнего дня не особо охота смотреть на таблицу..
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 20:45
В скором времени лавка запасных Спартака забивать начнёт,а потом ещё и тренетский штаб...во,будет зрелище!Шутю конечно,но так приятно смотреть открытый футбол с множеством голов.Сегодня не было битвы мужиков,скорее похоже на балет в мужском исполнении...Сложно судьям,которых мы порой так осуждаем,а здесь что ни эпизод,то падение...страшные вопли,типа всё,убили,оторвали ноги или что-то в этом роде.Вот попробуй арбитру разберись,где настоящая грубость,а где притворство.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:42, ред.
Старая тема от питерских)...когда выигрывает Спартак это значит соперник плохо играл...ну а Зенит проигрывает только самому себе)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:40
Зря вы....Краснодар в меньшинстве и обезтренерненный Сочи вполне вполне...вполне по Абаскалю...))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:37
Про Краснодар - да, смешно. Но это Спартак. Как говорится - не может, так судья поможет. Но это не судья, это другое - понимать надо! )))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 20:35
А в чём заключается "волевая победа"? Они же вели уже на 57-й минуте )))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:34, ред.
Обыгранные Спартаком Краснодар и Сочи как то не вписываются в вашу картину маслом)...
Boricku
Boricku
сегодня в 20:32
В команду надо классного нападающего, типа Саши Кокорева в оренду !
vm777
vm777
сегодня в 20:28
С победой, красно-белые!) Счет радует, а игра оставляет вопросы. Умяров и Игнатов явно не тянут, но выходят в старте. И непонято это упертость тренера, слепая вера в игроков или осознание того, что игру они не усилят, поэтому их лучше выпускать в старте?
Игра в обороне и на стандартах все еще ужасают. Да и постоянная смена позиции Литвиновым вызывает вопросы к селекции и тренерскому штабу.
Впереди игра с Зенитом. Бело-голубые фавориты конечно. Посмотрим, что подготовит Абаскаль.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 20:16
Аааа! Они в Москве играют! А я и не посмотрел! Все равно сольют!
морозз
морозз ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:15
Привет категорический!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:15
На открывашке за Зенит болеть будут? Феерично!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:13, ред.
Эх "жалко" у протона кнопки нажать на сегодня нет..., ну ничего завтра нажмёт.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 20:11
Манекен тоже как тренер не развивается! Зенит просто выиграет за счет трибун и латинос!Если они настроятся!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:11, ред.
Спартак побеждал...и будет побеждать....
Команды с 12-го...14-го и 15-го места в таблице...
Потому что очень сильный..и сбалансированный...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:09
И снова Спартак в лидерах...
Makao
Makao ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:05
Ну на место Умярова стянуть другого ПЗ. Вместо него выпустить Зиньковского в основе. Хлусевич - да, вопрос хороший, кем заменить. Опять же, его можно максимум на тайм, затем ротация с Пруцевым
протон
протон ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:05
Отлично сказано дружище)) Точь в точь
Aliks
Aliks
сегодня в 20:03
Класс 👍
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:03
    Slesa
    Slesa ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 20:02
    На данный момент впереди Спартак!)
    протон
    протон ответ морозз (раскрыть)
    сегодня в 20:01
    Здорово дружище, и приятно видеть Вас на сайте.
    протон
    протон
    сегодня в 19:59
    Воронежу точно не стоит посыпать голову пеплом, 8-кратная разница в стоимости составов сыграла сегодня свою роль, но антураж матча, поддержка и мотивация команды определенно позволяют им надеяться на лучшее.

    Гол из под Джикии опять пришёл. Непонятно, за что его считают игроком высокого уровня.....
    Не умеет играть позиционно, только подкаты умеет и все.

    Умяров и Игнатов сыграли отвратительно. Максименко? Он сыграл нормально, не имея игровой практики. У Соболева неудачный матч, но это бывает.

    Я думаю не у кого не повернется язык, хоть в чем то обвинить футболистов Факела, каждый выкладывался на все 100%. Были моменты когда прижимали Спартак к своим воротам, даже Максименко пришлось время тянуть. Факел тоже молодцы!!!
    Гость
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