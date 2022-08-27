«Спартак» одержал волевую победу над «Факелом»

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сегодня, 19:29

«Спартак» в 7-м туре РПЛ в Воронеже обыграл «Факел» со счётом 4:1.

На 23-й минуте матча Аслан Дашаев вывел «Факел» вперёд, но во втором тайме Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Квинси Промес и Мацей Рыбус забили по голу и обеспечили «Спартаку» победу.

«Спартак» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Факела» 4 очка и 14-е место.