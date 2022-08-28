Мартинс: «Всё в порядке, смогу сыграть в следующем матче»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.
Всё в порядке! Смогу сыграть в следующем матче.
Следующий поединок «Спартак» проведёт против «Крыльев Советов» в Кубке России 30 августа.
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.
Всё в порядке! Смогу сыграть в следующем матче.
Следующий поединок «Спартак» проведёт против «Крыльев Советов» в Кубке России 30 августа.
Мартинс хоть звёзд с неба не хватает, но пашет в каждом матче и в атаку регулярно бегает.
Мартинс хоть звёзд с неба не хватает, но пашет в каждом матче и в атаку регулярно бегает.