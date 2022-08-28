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Мартинс: «Всё в порядке, смогу сыграть в следующем матче»

сегодня, 12:16

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.

Всё в порядке! Смогу сыграть в следующем матче.

Следующий поединок «Спартак» проведёт против «Крыльев Советов» в Кубке России 30 августа.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:02
Отлично!
Мартинс хоть звёзд с неба не хватает, но пашет в каждом матче и в атаку регулярно бегает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:28
С КС будет сложная битва тем более кубковая.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:19
На кубке можно и отдохнуть.
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