Мартинс: «Всё в порядке, смогу сыграть в следующем матче»

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сегодня, 12:16

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.

Всё в порядке! Смогу сыграть в следующем матче.

Следующий поединок «Спартак» проведёт против «Крыльев Советов» в Кубке России 30 августа.