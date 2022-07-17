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В РФС объяснили спорные эпизоды из матча «Ахмат» – «Спартак»

17 июля 2022, 04:49
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Менеджер судей РФС Николай Иванов выступил с объяснением сомнительных эпизодов из матча первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).

1. Эпизод – красная Мацею Рыбусу.

Сначала Рыбус задержал соперника двумя руками – это неспортивное поведение, за которое обязательно должно выноситься предупреждение. После эпизода игрок «Ахмата» Марко Тодорович откинул мяч, после чего возник конфликт с соперником, в ходе которого Рыбус схватил соперника за горло – действия обоих также обязательно наказываются желтой карточкой. Итог эпизода: желтая Тодоровичу и две желтые Рыбусу.

2. Эпизод – мяч попал в руку Юрию Журавлеву после прострела Квинси Промеса.

Принятая на международном и российском уровнях трактовка этого эпизода такова: когда рука идет в опору, но еще чуть не коснулась земли, это приравнивается к тому, что рука находится в опоре, то есть естественное движение игрока «Ахмата».

3. Эпизод – желтая Гиорги Шелии.

В правилах написано, что красная показывается за «серьезное нарушение правил при чрезмерном усилии». Чрезмерное усилие – когда есть удар и интенсивность. В этом моменте мы видели, что после фола нападающего «Спартака» на вратаре тот упал и в этот момент нога Шелии коснулась голени соперника, после чего тот упал. Это толчок, а не удар, чрезмерного усилия в этом эпизоде не было.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
18 июля в 16:19
смешно конечно мяч проходит про меж ног, игрок играет рукой и это опора
galeevae
galeevae
18 июля в 15:59
Всем "доброжелателям", считающим трактовки правил господином Ивановым верными, хочется от всей души пожелать аналогичного судейства в пользу соперника в спорных эпизодах во всех матчах их любимых клубов.
puperr
puperr
17 июля в 19:44
Итого что мы имеем по трактовкам с самого начала чемпионата, которые должны при таком условии бесспорно применяться во всех остальных матчах:
1. Каждый разговор с судьей, эмоции и пр. должно трактоваться как желтая карточка. Таким образом, если игрок после получения желтой карточки начинает "бодаться", кричать (в том числе апеллировать к арбитру), отбрасывать мяч - это неспортивное поведение и он должен караться сразу же второй желтой карточкой и удаляться.
2. Можно играть рукой, когда мяч пробрасывают между ног, либо ставить руку в опору на траектории движения мяча. Это же опора! НЕ важно что мяч шел в пустые ворота.
3. Вратарям можно отбрыкиваться от игроков противника, но главное чтобы это выглядело не как удар, а как толчок.
Константин Белых
Константин Белых
17 июля в 16:20, ред.
Я уже как то комментировал такую трактовку правил газпромом.

Мультик был старый советский про то как китайский крестьянин судился с чиновником-его привели к судье и сказали что на столе стоит шар правды и если крестьянин врет шар увеличится(а под столом сидел помощник и надувал шар) чтоб чиновник был прав.

Вот один в один ситуация и лига от этого только проиграет. Особо не комментирую такое-но кому-то очень надо чтоб Спартак в 1 туре обязательно не выиграл. Позорище такой трактовке и лизоблюдам с Матч тв..
alexamit
alexamit
17 июля в 16:09
То-то ещё будет...
Sergo_ural
Sergo_ural
17 июля в 16:00, ред.
Безбородов - "ФИФА, УЕФА, Чемпионаты мира, Лига чемпионов, Лига Европы, нас и тут неплохо кормят!"
Bwag25493
Bwag25493
17 июля в 15:09
Каждый год одно и то же - спартачок откровенно топят ручными против бомжей и терека. И это гнилое болото называется "футбольным чемпионатом"?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
17 июля в 14:07
Безбородый вчера либо перенюхал, либо недонюхал, не вошёл в сезон, судейство безобразное было
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июля в 13:13
судьи оборзели, внаглую валят Спартак
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
17 июля в 13:05
Ни секунды не сомневался за разбор,,полётов,, от РФС и Иванова в частности.Сейчас всё приравнивается к ,,спецоперации,, ...ну,и естественно,,СВОИХ НЕ СДАЁМ,, БРАВО ИВАНОВ,БРАВО РФС!
makkie
makkie
17 июля в 12:20
Опять правила выдумывают.
С этими РФС, КДК и ЭСК давно всё понятно.
нечитайло
нечитайло
17 июля в 12:12
Оправдания всегда найдутся
Землянин
Землянин
17 июля в 12:06
Даже комментаторы не понимали что творили судьи, вместе с варом и карточками и их цветом 😂
ЧиП
ЧиП
17 июля в 11:58
👏Браво!
Всё думал, чинуши из РФС до конца будут свою планку держать? ! Вижу до конца🤦🏻‍♂️
Объяснения из разряда "общество схавает всё".
👏Браво!
Сп62
Сп62
17 июля в 11:25
Самый обыкновенный подгон условия задачи под ответ. Ничего нового.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Djorax (раскрыть)
17 июля в 11:14
Вот как раз ,играть-то и не дают "лучшие арбитры " !
Kolenok
Kolenok
17 июля в 10:51
Представьте, что Спартак играет с зенитом в Питере, и Рыбусь - это Дуглас Сантос, рука была у Чернова, и Селихов лягнул Малкома!То то!
альсато
альсато
17 июля в 10:51
началась Спартаковская САГА с первого тура)))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 июля в 10:51
Все просто у газовых и смешно...)))))
Djorax
Djorax
17 июля в 10:34
Надо играть и побеждать, а не ныть постоянно
Kolenok
Kolenok
17 июля в 10:19
Это газпрем,они же все скупили,все СМИ у них "кормятся"!
Zak11
Zak11
17 июля в 10:01
Конечно Рыбусь виноват, нужно было закрыть хавальник свой. Но Безбородов тоже оказался не прав просто сломав игру. И да, все спорные эпизоды как обычно трактуются не в пользу Спартака.
antant1
antant1
17 июля в 09:50
Особенно порадовало "......в этот момент нога Шелии коснулась голени соперника" )))) чисто случайно)))
sksjdzskvt7x
sksjdzskvt7x
17 июля в 09:36
Что ни игра спартака, то на полдня обсуждения спорных эпизодов.
морозз
морозз
17 июля в 09:32
Мне интересно, где бы был этот рефери… окажись на месте Спартака - ЦСКА? Про Зенит я даже говорить не буду: там было бы показательное наказание в виде безработицы! Нормально такое объяснение… оказывается можно бить сзади ногой и это лишь жёлтая, выдавать кучу жёлтых и красную - руша тем самым футбол на корню, игра в руку оказывается не игра в руку а безобидное движение телом! Пока в РФС сидят бомжи наш футбол будет бомжовски - синий и это истина!
osminog_vasya
osminog_vasya
17 июля в 09:30
Спартак вырвал очко у Ахмата!
tigrok
tigrok
17 июля в 09:27
Толчок шипами! Оригинально!
ZIBO rock
ZIBO rock
17 июля в 09:22
В РФС все как обычно! Помнится в прошлом сезоне удалили Соболев когда он сыграв в мяч по инерции попал в ногу Коновалова, а затем в РПЛ было как минимум 3 подобных эпизода без удаления и в РФС скромно промолчади!
Менеджер судей РФС Николай Иванов - Ленинград, СССР!
В РФС куда ни плюнь, обязательно в Санкт Петербуржца попадешь!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 июля в 09:20
Лихо и красиво отмазались...Теперь после любой руки нужно сразу падать на неё и она будет считаться опорной...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 июля в 08:59
Началось размахивание кулаками после драки).
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