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Очередной гол Жезуса помог «Арсеналу» одержать победу над «Астон Виллой»

вчера, 23:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 30-й минуте счёт открыл нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. На 74-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Луис Диас сравнял счёт, однако на 77-й минуте Габриэл Мартинелли снова вывел «Арсенал» вперёд.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (15 очков), «Астон Вилла» занимает 19-е место (3 очка).

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:12
Да АПЛ можно закрывать уже. Доминирование началось. 38-0-0, 114 очков. Артета будет безжалостен, прячьтесь!
aNOOBis
aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:47
Мингс просто переставил Сака где ему удобней руками и дотянулся до мяча, идиотский фол в штрафной и идиотская реакция арбитра, мол, так можно... Если честно, то я не уверен, что держать вратаря руками это по правилам, как в эпизоде с пропущенным голом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:36
Артете дадут. Всё-таки у обеих команд был суперлегкий старт, по одной более-менее серьезной команде только, а очков Микель больше набрал, вернее, пацаны набрали)
Elliada
Elliada
вчера в 23:30
5 побед из 5. Мощный старт. Артета поспорит с Гвардиолой за звание лучшего тренера месяца АПЛ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:28, ред.
В следующий раз пивко возьму, а то нервов не хватит смотреть.

При полном доминировании, как и в прошлом матче, сами себе создали проблемы и сами их решили.

Правда, тут нужно отметить человека со свистком, которому не хватило клоунского носа, как можно было не дать пенальти, когда Сака через себя бросили в штрафной в начале матча, как можно было всю игру рандомно совершать ошибки в обе стороны... Оставим в стороне спорный гол, потому что защитник просто заблокировал Рамсдейла.

По факту счет должен был быть 5-1, но куча ошибок в завершении, ошибка в защите, и вот вместо второго легкого матча второй валидольный.

И, главное, травма Эдегора, как мы будем без лидера с МЮ? По идее Роу на его позиции должен играть, но сможет ли он заменить?

В общем, конечно, желание отыграться очень радует, но НУЖНО легко выигрывать такие уже выигранные по игре матчи, ибо вот команда оставила КУЧУ сил, потеряла КЭПА, а через три дня матч с МЮ. И это ВМЕСТО того, чтобы всё закончить в первом тайме.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
вчера в 23:24
Onto Old Trafford. We love you Arsenal!
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