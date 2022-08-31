Очередной гол Жезуса помог «Арсеналу» одержать победу над «Астон Виллой»

1661977411

вчера, 23:23

«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 30-й минуте счёт открыл нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. На 74-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Луис Диас сравнял счёт, однако на 77-й минуте Габриэл Мартинелли снова вывел «Арсенал» вперёд.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (15 очков), «Астон Вилла» занимает 19-е место (3 очка).