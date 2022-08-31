Очередной гол Жезуса помог «Арсеналу» одержать победу над «Астон Виллой»

«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 30-й минуте счёт открыл нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. На 74-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Луис Диас сравнял счёт, однако на 77-й минуте Габриэл Мартинелли снова вывел «Арсенал» вперёд.
«Арсенал» идёт на 1-м месте (15 очков), «Астон Вилла» занимает 19-е место (3 очка).
При полном доминировании, как и в прошлом матче, сами себе создали проблемы и сами их решили.
Правда, тут нужно отметить человека со свистком, которому не хватило клоунского носа, как можно было не дать пенальти, когда Сака через себя бросили в штрафной в начале матча, как можно было всю игру рандомно совершать ошибки в обе стороны... Оставим в стороне спорный гол, потому что защитник просто заблокировал Рамсдейла.
По факту счет должен был быть 5-1, но куча ошибок в завершении, ошибка в защите, и вот вместо второго легкого матча второй валидольный.
И, главное, травма Эдегора, как мы будем без лидера с МЮ? По идее Роу на его позиции должен играть, но сможет ли он заменить?
В общем, конечно, желание отыграться очень радует, но НУЖНО легко выигрывать такие уже выигранные по игре матчи, ибо вот команда оставила КУЧУ сил, потеряла КЭПА, а через три дня матч с МЮ. И это ВМЕСТО того, чтобы всё закончить в первом тайме.
При полном доминировании, как и в прошлом матче, сами себе создали проблемы и сами их решили.
Правда, тут нужно отметить человека со свистком, которому не хватило клоунского носа, как можно было не дать пенальти, когда Сака через себя бросили в штрафной в начале матча, как можно было всю игру рандомно совершать ошибки в обе стороны... Оставим в стороне спорный гол, потому что защитник просто заблокировал Рамсдейла.
По факту счет должен был быть 5-1, но куча ошибок в завершении, ошибка в защите, и вот вместо второго легкого матча второй валидольный.
И, главное, травма Эдегора, как мы будем без лидера с МЮ? По идее Роу на его позиции должен играть, но сможет ли он заменить?
В общем, конечно, желание отыграться очень радует, но НУЖНО легко выигрывать такие уже выигранные по игре матчи, ибо вот команда оставила КУЧУ сил, потеряла КЭПА, а через три дня матч с МЮ. И это ВМЕСТО того, чтобы всё закончить в первом тайме.