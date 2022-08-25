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Колосков — о действиях «Факела»: «Это абсолютное беззаконие»

сегодня, 13:11
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.08.2022 в 17:30 Не начался

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость, что «Факел» во время матча 7-го тура РПЛ запретил на своем стадионе атрибутику «Спартака».

Это абсолютное беззаконие, это невозможно. Думаю, РФС в таком случае может отменить игру и засчитать техническое поражение. Это полный беспредел. Только не совсем умный человек мог до такого додуматься.

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Все комментарии
n6h2yhja5qku
n6h2yhja5qku
сегодня в 15:24
Так оно и есть
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 14:19
Ты откуда вообще это взял?

А на центральных трибунах стадионов сидят только болельщики команды чей стадион???
Я на дерби с Динамо сидел на центральной трибуне в шарфе Спартака и таких было много.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:07
Байкал впереди Асхабадзе и всего Факела, которые уже принесли официальные извинения
makkie
makkie
сегодня в 13:48, ред.
и то, что по регламенту нельзя болельщикам двух команд находиться на одном секторе
___________________________

Серьезно?
Ткни в пункт регламента, где это написано!

А заодно вспомни, если смотришь трансляции, как на гостевых матчах спокойно сидят на одном секторе болельщики Сочи и Краснодара, Спартака и Рубина, цска и Динамо, Локо и Динамо.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:29
При всём уважении к Колоскову, а он сам то понимает о чём говорит?
Он вообще в курсе, что Спартак сам отказался от гостевой квоты и то, что по регламенту нельзя болельщикам двух команд находиться на одном секторе?

Может тогда поступить по справедливости и если на матче появятся болельщики Спартака, то матч сразу остановить и засчитать фк Спартак техническое положение, так как они отказались от своих болельщиков!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:15
Интересно, чем это закончится.
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