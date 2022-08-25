Колосков — о действиях «Факела»: «Это абсолютное беззаконие»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость, что «Факел» во время матча 7-го тура РПЛ запретил на своем стадионе атрибутику «Спартака».
Это абсолютное беззаконие, это невозможно. Думаю, РФС в таком случае может отменить игру и засчитать техническое поражение. Это полный беспредел. Только не совсем умный человек мог до такого додуматься.
Он вообще в курсе, что Спартак сам отказался от гостевой квоты и то, что по регламенту нельзя болельщикам двух команд находиться на одном секторе?
Может тогда поступить по справедливости и если на матче появятся болельщики Спартака, то матч сразу остановить и засчитать фк Спартак техническое положение, так как они отказались от своих болельщиков!
Он вообще в курсе, что Спартак сам отказался от гостевой квоты и то, что по регламенту нельзя болельщикам двух команд находиться на одном секторе?
Может тогда поступить по справедливости и если на матче появятся болельщики Спартака, то матч сразу остановить и засчитать фк Спартак техническое положение, так как они отказались от своих болельщиков!