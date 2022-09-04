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Баженов: «Домашняя арена точно поможет „Спартаку“ в матче с „Зенитом“»

вчера, 19:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Зенита» в рамках 8-го тура РПЛ.

Домашняя арена точно поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»: дома играть приятнее. Мне очень хочется посмотреть на «Спартак» с позиции — сможет ли команда навязать конкуренцию сегодняшнему «Зениту» на дистанции. «Спартак» может плохо играть, даже если случится какой-то рикошет и он забьёт гол — меня это совершенно не будет интересовать. Мне хочется посмотреть на «Спартак» с точки силы, как они будут противостоять «Зениту» целый матч. «Спартак» может даже проиграть, но если я увижу, что «красно-белые» доминировали какое-то время, создавали много моментов, но просто не повезло, то я буду спокоен за эту команду, потому что буду понимать, что они могут на что-то претендовать.

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Все комментарии
порт
порт
вчера в 22:07
Два удара в створ, вот вся помощь.
Boricku
Boricku
вчера в 21:51
Всё как и ожидалось - у кого больше бразильерос,тот и выиграет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:04
Это просто слова
ДСА
ДСА
вчера в 19:49
Пока сплошные спартаковские оптимисты выступают
Гость
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