Баженов: «Домашняя арена точно поможет „Спартаку“ в матче с „Зенитом“»

Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Зенита» в рамках 8-го тура РПЛ .

Домашняя арена точно поможет «Спартаку» в матче с «Зенитом»: дома играть приятнее. Мне очень хочется посмотреть на «Спартак» с позиции — сможет ли команда навязать конкуренцию сегодняшнему «Зениту» на дистанции. «Спартак» может плохо играть, даже если случится какой-то рикошет и он забьёт гол — меня это совершенно не будет интересовать. Мне хочется посмотреть на «Спартак» с точки силы, как они будут противостоять «Зениту» целый матч. «Спартак» может даже проиграть, но если я увижу, что «красно-белые» доминировали какое-то время, создавали много моментов, но просто не повезло, то я буду спокоен за эту команду, потому что буду понимать, что они могут на что-то претендовать.