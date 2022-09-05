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Ребко: «Чемпион в РПЛ уже известен»

вчера, 15:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал поражение «красно-белых» от «Зенита» в 8-м туре РПЛ.

«Спартак» сделал шаг вперед, если сравнивать матч за Суперкубок, но до «Зенита» еще далеко.

Есть ли у «красно-белых» какие-то шансы в борьбе за чемпионство? Чемпион уже известен.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 20:27
Таблица очень плотная и разрыв всего в одну победу, так что рано ещё короновать. Да и некоторые матчи, в том числе и со Спартаком, прошли в упорной борьбе. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь 🙂
2we6akkszsg5
2we6akkszsg5
вчера в 19:24
Спартак никогда не станет чемпионом, покуда мания величия на пустом месте не покинет его.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:25
Действительно...)))
Если Зенит обыгрывает САМ СПАРТАК, то чемпион сразу известен)))))

8 тур ребята! без Еврокубков!
Федотов даст прикурить.
Возможно и Ростов с Краснодаром подтянутся.
Динамо слишком лихорадит в обороне.
Локо...мда..

В общем спасибо Алексею Васильевичу за столь аналитический комментарий!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:56
Хотелось бы с ним не согласиться, да не получается - возразить нечего.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:33
То есть ребко считает конкурентом зенита исключительно спартак а остальные как бы тем более не смогут конкурировать, полный бред, есть ЦСКА, Динамо, Красодар и даже Ростов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:30
Праль-на,и деньги сэкономим.
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:06
Да что вы все говорите.... рано еще медали вешать
Гость
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