Ребко: «Чемпион в РПЛ уже известен»

Бывший футболист московского «Спартака» прокомментировал поражение «красно-белых» от «Зенита» в 8-м туре РПЛ .

«Спартак» сделал шаг вперед, если сравнивать матч за Суперкубок, но до «Зенита» еще далеко.

Есть ли у «красно-белых» какие-то шансы в борьбе за чемпионство? Чемпион уже известен.