Ребко: «Чемпион в РПЛ уже известен»

Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал поражение «красно-белых» от «Зенита» в 8-м туре РПЛ.
«Спартак» сделал шаг вперед, если сравнивать матч за Суперкубок, но до «Зенита» еще далеко.
Есть ли у «красно-белых» какие-то шансы в борьбе за чемпионство? Чемпион уже известен.
Если Зенит обыгрывает САМ СПАРТАК, то чемпион сразу известен)))))
8 тур ребята! без Еврокубков!
Федотов даст прикурить.
Возможно и Ростов с Краснодаром подтянутся.
Динамо слишком лихорадит в обороне.
Локо...мда..
В общем спасибо Алексею Васильевичу за столь аналитический комментарий!
Если Зенит обыгрывает САМ СПАРТАК, то чемпион сразу известен)))))
8 тур ребята! без Еврокубков!
Федотов даст прикурить.
Возможно и Ростов с Краснодаром подтянутся.
Динамо слишком лихорадит в обороне.
Локо...мда..
В общем спасибо Алексею Васильевичу за столь аналитический комментарий!