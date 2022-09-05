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Игонин: «Мощь и класс „Зенита“ позволяют выигрывать такие матчи»

вчера, 14:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на победу питерцев над «Спартаком».

Мы ждали этой встречи, чтобы сделать оценки нынешнего «Спартака». С «Зенитом» более или менее все понятно. На этот матч не надо было никакой дополнительной мотивации. Судя по игре и статистике можно говорить, что «Спартак», конечно, прибавил. Теперь это оформленная команда, у которой есть желание и злость. Но мощь и класс «Зенита» позволяют выигрывать такие матчи. По многим показателям питерцы превосходили соперников, несмотря на то, что играли на чужом поле.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 14:37
Если бы .... но не зашло
izrafel
izrafel
вчера в 14:29
А если бы зашло все что должно было бы зайти, то тогда...Удача была на стороне Спартака.
Гость
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