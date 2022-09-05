Игонин: «Мощь и класс „Зенита“ позволяют выигрывать такие матчи»

Бывший футболист «Зенита» отреагировал на победу питерцев над «Спартаком».

Мы ждали этой встречи, чтобы сделать оценки нынешнего «Спартака». С «Зенитом» более или менее все понятно. На этот матч не надо было никакой дополнительной мотивации. Судя по игре и статистике можно говорить, что «Спартак», конечно, прибавил. Теперь это оформленная команда, у которой есть желание и злость. Но мощь и класс «Зенита» позволяют выигрывать такие матчи. По многим показателям питерцы превосходили соперников, несмотря на то, что играли на чужом поле.