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Зделар хотел бы стать капитаном ЦСКА после Акинфеева

сегодня, 13:06

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос о желании стать капитаном московской команды.

Это мечта. Расскажу историю: когда только пришел в «Партизан», одним из моих кумиров был Саша Илич. Он был капитаном больше 20 лет – величайший игрок. И следом за ним капитаном стал я. После всего трех лет в клубе! Так что я знаю, какая это гордость и одновременно ответственность.

После Акинфеева будет сложно выбрать кого-то нового. Игорь не просто капитан, он и есть этот клуб. Я горжусь тем, что играю рядом с ним.

И, конечно, буду счастлив, если человеком, который будет капитаном после Акинфеева, окажусь я – парень, приехавший в Россию из Сербии. Но сейчас вообще не время об этом думать – я тут новичок, нужно доказывать состоятельность.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:26
Мечтать не вредно, но игра Саши ПОКА не впечатляет, посмотрим на его игру в других играх, например с Краснодаром. Удачи.
dadrail
dadrail
сегодня в 14:22
Долго будет ждать...:)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 13:51
Меня он сильно разочаровал в игре с КС. Половина передач назад, или поперек поля. Решение принимает медленно. Был , пожалуй, худшим в составе. Непонятно почему его ВВФ не заменил. И Мухин, и Ермаков и даже Мендес получше выглядели.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:51
Акинфеев будет капитанить дольше, чем Зделар играть в футбол.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:41
Саше лучше научиться по мячу бить.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 13:16
Для этого нужно быть лидером команды на поле и в раздевалке. Пока за Зделаром этого не наблюдается.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:10
Не хилое желание.
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