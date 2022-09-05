Малком: «Не вижу смысла сейчас говорить о чемпионстве»

Форвард «Зенита» дал комментарий после победы над «Спартаком».

Станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне? Мы стараемся делать все возможное, чтобы вновь выиграть РПЛ , но не вижу смысла сейчас говорить об этом. Нам нужно просто делать свою работу и стараться побеждать в каждом матче.