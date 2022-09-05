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Малком: «Не вижу смысла сейчас говорить о чемпионстве»

вчера, 14:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Форвард «Зенита» Малком дал комментарий после победы над «Спартаком».

Станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне? Мы стараемся делать все возможное, чтобы вновь выиграть РПЛ, но не вижу смысла сейчас говорить об этом. Нам нужно просто делать свою работу и стараться побеждать в каждом матче.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:11
Е мое...
Ну какой отрицательный индивид задает вопрос про чемпионство после 8 тура?!?!)))
И тем более игроку Зенита))) В РПЛ)))

Этот журналист сломался, несите следующего....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:33
И сказал тогда МалкОм:
знают все-я чемпион,
РПЛ и прочих Лиг,
и даже Олимпийских игр!
f55u6sce63tt
f55u6sce63tt
вчера в 15:28
Это верно
Djebrael
Djebrael
вчера в 14:40
Молодец....все правильно говорит
Гость
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