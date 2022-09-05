Малком: «Не вижу смысла сейчас говорить о чемпионстве»

Форвард «Зенита» Малком дал комментарий после победы над «Спартаком».
Станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне? Мы стараемся делать все возможное, чтобы вновь выиграть РПЛ, но не вижу смысла сейчас говорить об этом. Нам нужно просто делать свою работу и стараться побеждать в каждом матче.
Ну какой отрицательный индивид задает вопрос про чемпионство после 8 тура?!?!)))
И тем более игроку Зенита))) В РПЛ)))
Этот журналист сломался, несите следующего....
Ну какой отрицательный индивид задает вопрос про чемпионство после 8 тура?!?!)))
И тем более игроку Зенита))) В РПЛ)))
Этот журналист сломался, несите следующего....
знают все-я чемпион,
РПЛ и прочих Лиг,
и даже Олимпийских игр!
знают все-я чемпион,
РПЛ и прочих Лиг,
и даже Олимпийских игр!