Уткин раскритиковал «Зенит» за плохую реализацию моментов

Известный спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал «Зенит» за плохую реализацию своих голевых моментов в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

Я очень хорошо понимаю, принимаю и отдаю должное тому, что «Зенит» в матче со «Спартаком» показал тотальное преимущество: по ударам по воротам, по ударам в створ, по ударам из штрафной, по перехватам. Я вот только не пойму, если такое преимущество по ударам складывается… Ребят, вас не пора ли оштрафовать за то, что так мало забиваете? Просто интересно, если бьёте по воротам в 10 раз чаще, чем «Спартак» в первом тайме, то почему же вы этот первый тайм проигрываете?

Мы говорим о лидере чемпионата России. Вот почему, если у вас такое тотальное преимущество над соперником на его поле, первый гол рождается из недоразумения? Мяч просто откуда-то свалился на Ловрена. Да, случайностей в футболе не бывает, ему нужно было сообразить, там оказаться. Но ведь были же совершенно роскошные моменты, чтобы не ждать вот этого гола осьминога в панике.