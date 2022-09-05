Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Уткин раскритиковал «Зенит» за плохую реализацию моментов

вчера, 14:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал «Зенит» за плохую реализацию своих голевых моментов в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

Я очень хорошо понимаю, принимаю и отдаю должное тому, что «Зенит» в матче со «Спартаком» показал тотальное преимущество: по ударам по воротам, по ударам в створ, по ударам из штрафной, по перехватам. Я вот только не пойму, если такое преимущество по ударам складывается… Ребят, вас не пора ли оштрафовать за то, что так мало забиваете? Просто интересно, если бьёте по воротам в 10 раз чаще, чем «Спартак» в первом тайме, то почему же вы этот первый тайм проигрываете?

Мы говорим о лидере чемпионата России. Вот почему, если у вас такое тотальное преимущество над соперником на его поле, первый гол рождается из недоразумения? Мяч просто откуда-то свалился на Ловрена. Да, случайностей в футболе не бывает, ему нужно было сообразить, там оказаться. Но ведь были же совершенно роскошные моменты, чтобы не ждать вот этого гола осьминога в панике.

Все новости
Черчесов: «„Зенит“ является безусловным фаворитом этого сезона»
Сегодня, 13:09
Онопко: «Захарян может уехать в любой клуб Европы»
Сегодня, 12:12
Шишкин: «Ничего критичного нет, всё же „Спартак“ проиграл чемпиону страны»
Сегодня, 12:08
Онопко — о Кокорине и «Арисе»: «Это его судьба и футбольная жизнь»
Сегодня, 12:03
Быстров раскритиковал игроков «Спартака» Чернова и Максименко
Сегодня, 10:18
Ле Таллек: «Хочу играть за сборную России, но ФИФА отклонила просьбу»
Сегодня, 09:49
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:00, ред.
Не понимаю, о чём говорит известный спортивный журналист. Критиковать - много ума не надо. Задавать риторические вопросы, на которые не требуется ответа, - тоже. Удивлённые восклицания г-на Уткина по поводу плохой реализации сродни потере девственности, когда девица удивлённо спрашивает у партнёра, как же это так получилось ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sten312 (раскрыть)
вчера в 16:42
Если бы Максименко не подарил первый гол, то.... Соболь бы ещё разок на Кержакова выбежал и забил бы последний гвоздь.
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:53
Здрасьте,а из-за чего ссориться? Весь наш футбол со времён обретения финансового благополучия ведущих клубов-сплошной чёрный юмор.Так и надо относиться к этому.А "двигать фишки" за серых котов и их ставленников на пост главного тренера-бесперспективно,и ни на что не влияет.В смысле-на положение дел.Поэтому истина- в вине.Хорошем.Всех благ и рационального взгляда на достоинства и недостатки своей команды.Про чужие уже не говорю.
протон
протон ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 15:46
Я согласен с Вами. Сколько людей, столько мнений. У каждого свое видение, которое он считает истиной. И взгляды на одно мнение могут изменяться в силу определённых причин, смотря где и как почерпнул дополнительную информацию. Я вот стараюсь соглашаться с чужим мнением не всегда результативно конечно . Хочется понять, почему у моего коллеги другое видение. Тут есть очень много корреспондентов, с которыми мое видение не сходится. Выход один - просто промолчать, что бы не возникла ссора.
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:38
Ты знаешь,я тебе скажу один умный вещь(только ты не обижайся!) :Весь футбол состоит из ошибок одной стороны,и результативных действий-другой.Иногда они меняются местами,иногда являют случайность(со знаком плюс,или минус),иногда сверхмастерство.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:36
Поведал Уткин:Всё не так!
Хотя болеет за "Спартак"...
sten312
sten312
вчера в 15:11
Если бы Зенит реализовал хотя бы половину,то там было порядка 1-7 или того больше...
протон
протон
вчера в 14:57
По Ловрену чистое везение. игрок который сыграл в мяч потерял координацию еще до касания с мячом и травмировался при приземлении. Ловрен только исполнил, хотя КМК он делал это просто на рефлексах ( как то ударить в сторону ворот), он бы никогда осознанно так не сложился и не пробил "в домик" вратарю.
Бездарная игра в защите приемлема пока соперник мажет по воротам сам. Так что в моментах нереализованных Мостовым и Малкомом виноваты Мост и Малком.
Два других гола - Соболева и Мостового - 100% вина защитников просто смотревших футбол в этот момент
Mekail
Mekail
вчера в 14:44
А Вася как всегда.... в своем репертуаре
INGUSH
INGUSH
вчера в 14:40
Вася не тупи!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 