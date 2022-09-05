Булыкин: «„Локомотиву“ нужно убирать всех немцев из тренерского штаба»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на уход немецкого тренера Марвина Комппера из тренерского штаба «железнодорожников».
Немного это может, конечно, встряхнуть футболистов, но было бы результативно, если бы убрали всех немцев с тренерского штаба и забыли бы про немецкую стратегию, поставив хорошего тренера, который займется командой.
По подбору футболистов, по качеству и мастерству «Локомотив» должен биться за медали, а не плестись где-то в середине. Немцы все же не до конца понимают специфику нашего чемпионата.
Понятно, что немецкая модель не подошла «Локомотиву» и с ней нужно заканчивать как можно быстрее.