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Булыкин: «„Локомотиву“ нужно убирать всех немцев из тренерского штаба»

вчера, 16:15

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на уход немецкого тренера Марвина Комппера из тренерского штаба «железнодорожников».

Немного это может, конечно, встряхнуть футболистов, но было бы результативно, если бы убрали всех немцев с тренерского штаба и забыли бы про немецкую стратегию, поставив хорошего тренера, который займется командой.

По подбору футболистов, по качеству и мастерству «Локомотив» должен биться за медали, а не плестись где-то в середине. Немцы все же не до конца понимают специфику нашего чемпионата.

Понятно, что немецкая модель не подошла «Локомотиву» и с ней нужно заканчивать как можно быстрее.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:57
истину глаголет, однако
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 17:59
Такие результаты забугорные спецы выдали, что все смеются
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:57
Это какие-то не такие немцы, никчменные.
Накир
Накир
вчера в 17:51
Эх Дима, где ты раньше был
alexgurzan
alexgurzan ответ dk5mjwh23423 (раскрыть)
вчера в 17:49
.
dk5mjwh23423
dk5mjwh23423
вчера в 17:33
Вот скажи мне немец, когда вся ваша шайка уже из Локо свалит?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:34
Цорн только посмеивается.
7na4ycmaszex
7na4ycmaszex
вчера в 16:27
Это касается всех клубов
2vpk2yt8kapx
2vpk2yt8kapx
вчера в 16:25
в его предложении есть рациональное зерно...
протон
протон
вчера в 16:17, ред.
С Цорна начинать увольнения надо. Пригласите Николича. чем он был плох
протон
протон
вчера в 16:15, ред.
Ну, кто то высказался публично.
Гость
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