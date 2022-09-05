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Игонин: «У „Спартака“ появился тренер, готовый рисковать ради результата»

вчера, 19:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ против «сине-бело-голубых» (1:2).

В матче с «Зенитом» было интересно посмотреть, как изменился «Спартак» при Абаскале. Мне нравится, как он работает с командой, с каким настроением выходит команда. Самое главное, что команда готова по ходу игры меняться. Нравится, что у «Спартака» появился тренер, готовый рисковать ради результата.

Но мне кажется, что статистика в данном случае будет более объективна. До игры мы разбирали «Спартак» и говорили, что «красно-белые» больше всех бьют в чемпионате по воротам, в среднем за матч около 20 ударов. Но в матче с «Зенитом» мы видим, что команда Семака ударила 23 раза, а «Спартак» — всего восемь.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:48
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:37
Боюсь, что у ребят из "Спартака" вскоре закончится запал, который они подпалили в первых матчах, до встречи с "Зенитом", и фитиль погаснет. В этом матче мы увидели всю несостоятельность футбола в исполнении москвичей, незрелость многих футболистов и то, что в самый ответственный момент, в игре с прямым конкурентом, они не знали, что делать, чтобы добиться положительного результата.
"Зенит" поставил их на место, и этот факт может сослужить спартаковцам плохую службу в следующих матчах, так как футболисты поняли, что одного задора и беготни по полю недостаточно, чтобы конкурировать в чемпионате не только с санкт-петербуржцами, но и другими потенциальными лидерами.
Сп62
Сп62 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 21:32
Бывают случаи, что и выигрывают.
112910415
112910415
вчера в 20:30
интересное мнение
по сути верное
Boricku
Boricku
вчера в 20:23
Первое , надо убрать Максимёнку. Второе - накупить бразильерос уровнем Малкома и Клаудиньо.
makkie
makkie
вчера в 20:18
Однозначно можно сказать, что при Абаскале Спартак не будет играть в автобус.
А вот соперники выбирают именно такую тактику против нас. Во многом после матча с Динамо, где это принесло результат.
pomor45
pomor45
вчера в 20:17
Рисковый тренер, наверное, шампанского много пьёт. Зениту тоже хвастать нечем: 23 удара по воротам, а в створ - 7. Херово, однако.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:01
Тренер рискует и всегда проигрывает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:34
Если появился...почему не поставят вместо Абаскаля...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:22
Интересная новость
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