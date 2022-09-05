Игонин: «У „Спартака“ появился тренер, готовый рисковать ради результата»

Бывший футболист «Зенита» поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ против «сине-бело-голубых» (1:2).

В матче с «Зенитом» было интересно посмотреть, как изменился «Спартак» при Абаскале. Мне нравится, как он работает с командой, с каким настроением выходит команда. Самое главное, что команда готова по ходу игры меняться. Нравится, что у «Спартака» появился тренер, готовый рисковать ради результата.

Но мне кажется, что статистика в данном случае будет более объективна. До игры мы разбирали «Спартак» и говорили, что «красно-белые» больше всех бьют в чемпионате по воротам, в среднем за матч около 20 ударов. Но в матче с «Зенитом» мы видим, что команда Семака ударила 23 раза, а «Спартак» — всего восемь.