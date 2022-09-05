Игонин: «У „Спартака“ появился тренер, готовый рисковать ради результата»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ против «сине-бело-голубых» (1:2).
В матче с «Зенитом» было интересно посмотреть, как изменился «Спартак» при Абаскале. Мне нравится, как он работает с командой, с каким настроением выходит команда. Самое главное, что команда готова по ходу игры меняться. Нравится, что у «Спартака» появился тренер, готовый рисковать ради результата.
Но мне кажется, что статистика в данном случае будет более объективна. До игры мы разбирали «Спартак» и говорили, что «красно-белые» больше всех бьют в чемпионате по воротам, в среднем за матч около 20 ударов. Но в матче с «Зенитом» мы видим, что команда Семака ударила 23 раза, а «Спартак» — всего восемь.
"Зенит" поставил их на место, и этот факт может сослужить спартаковцам плохую службу в следующих матчах, так как футболисты поняли, что одного задора и беготни по полю недостаточно, чтобы конкурировать в чемпионате не только с санкт-петербуржцами, но и другими потенциальными лидерами.
"Зенит" поставил их на место, и этот факт может сослужить спартаковцам плохую службу в следующих матчах, так как футболисты поняли, что одного задора и беготни по полю недостаточно, чтобы конкурировать в чемпионате не только с санкт-петербуржцами, но и другими потенциальными лидерами.
по сути верное
по сути верное
А вот соперники выбирают именно такую тактику против нас. Во многом после матча с Динамо, где это принесло результат.
А вот соперники выбирают именно такую тактику против нас. Во многом после матча с Динамо, где это принесло результат.