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Кавазашвили: «Юран может помочь „Локомотиву“ вернуться на высший уровень»

вчера, 17:23

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном назначении экс-тренера «Химок» Сергея Юрана на аналогичный пост в «Локомотиве».

Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень, на котором мы привыкли видеть московский клуб. Он — принципиальный парень, профессионал своего дела. Мне непонятна ситуация с ним в «Химках», когда он то приходил, то уходил. Я до сих пор не понимаю слова руководства о договорённости, что он покинет команду после трёх туров чемпионата. В то время его команда шла в верхней части таблицы, а его снимают. Я не знаю, что творится в «Локомотиве». Но то, что в клубе из года в год меняют тренеров, повторяя ошибки «Спартака», — это не есть хорошо. В королевстве «Локомотива» точно не всё в порядке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:28
можно и рискнуть !
срочно найти ему немецкие корни !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:01
Без слёз на Локомотив нынче не смотрится... Что бы Юрана назначить и что бы он занял этот пост главного тренера, для начала надо поганой метлой устроить всем гансам в Локо Сталинград и с корнем выкорчевать всю немчуру из клуба. А вот кто это сделает - вопросище!
mike60
mike60 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:34
красиво написано!
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 18:08
Может Да, а может и Нет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:44
Анзорик конкретно присосался к соккеру, нет дня без него.
hаrut
hаrut
вчера в 17:42
Сложно рассуждать на эту тему
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:27, ред.
Юрану, для назначения в Локомотив, надо стать немцем....:)))

Если не ошибаюсь, он уже прокомментировал возможное приглашение на пост главного тренера Локо: "Я не хочу бежать впереди паровоза..." (эта фраза должна стать рефреном для Локо...:)))
Кстати, так можно про разные команды Юрану идей подкинуть:
- коней на переправе не меняют (про ЦСКА);
- ни рыба, ни мясо (про Спартак);
- от сумы и от тюрьмы не зарекайся (про Динамо)...
протон
протон
вчера в 17:25
Не думаю что Юран поможет
Гость
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