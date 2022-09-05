Кавазашвили: «Юран может помочь „Локомотиву“ вернуться на высший уровень»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном назначении экс-тренера «Химок» на аналогичный пост в «Локомотиве».

Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень, на котором мы привыкли видеть московский клуб. Он — принципиальный парень, профессионал своего дела. Мне непонятна ситуация с ним в «Химках», когда он то приходил, то уходил. Я до сих пор не понимаю слова руководства о договорённости, что он покинет команду после трёх туров чемпионата. В то время его команда шла в верхней части таблицы, а его снимают. Я не знаю, что творится в «Локомотиве». Но то, что в клубе из года в год меняют тренеров, повторяя ошибки «Спартака», — это не есть хорошо. В королевстве «Локомотива» точно не всё в порядке.