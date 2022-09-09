«Мне хотелось плакать». Мбаппе назвал худший момент в своей карьере

Нападающий ПСЖ назвал поражение в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21 против «Баварии» (0:1) худшим моментом в своей карьере.

Поражение в финале Лиги чемпионов с ПСЖ — худший момент в моей карьере. Ты заканчиваешь игру, забираешь медаль и видишь кубок, но он не для тебя. Странное чувство, но это жизнь.

Честно говоря, мне хотелось плакать. Я просто хотел плакать. Я просто хотел побыть в одиночестве. Но это часть моей истории, и я должен совершенствоваться, чтобы вернуться и победить.