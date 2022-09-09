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«Мне хотелось плакать». Мбаппе назвал худший момент в своей карьере

сегодня, 09:00
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал поражение в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21 против «Баварии» (0:1) худшим моментом в своей карьере.

Поражение в финале Лиги чемпионов с ПСЖ — худший момент в моей карьере. Ты заканчиваешь игру, забираешь медаль и видишь кубок, но он не для тебя. Странное чувство, но это жизнь.

Честно говоря, мне хотелось плакать. Я просто хотел плакать. Я просто хотел побыть в одиночестве. Но это часть моей истории, и я должен совершенствоваться, чтобы вернуться и победить.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:02
Чего ж они все плакаться хотят.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 09:35
"назвал поражение в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21 против «Баварии»"

В четвертьфинале только)) В финале проиграл Пепчанский и, наверное, тоже чуть не заплакал, с десятого раза дошел наконец и проиграл выскочке Тухелю)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:11
Боливар не выдержит двоих , лишними оказались вы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:11
Так бывает
старина
старина
сегодня в 09:09
черепашки разве плачут?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 09:08
К сожалению, ты выбрал наихудший из сценариев своего совершенствования...
Гость
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