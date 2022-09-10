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Тихонов надеется, что «Факел» возьмет очки в матче с «Локомотивом»

сегодня, 16:37
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 15:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура РПЛ между «Факелом» и «Локомотивом».

У «Факела» нет ни одной победы и три проигранных последних матча. Команда сменила тренера, и я не думаю, что это пойдет на пользу «Факелу», но есть еще преданные и активные болельщики, которые гонят команду вперед. И, конечно же, они ждут первой победы.

Что касается «Локомотива», то, конечно, качество футболистов этого клуба и их мастерство выше, но железнодорожники по-прежнему не могут найти свою игру. Даже играя в большинстве в предыдущей встрече, «Локомотив» не смог ничего сделать, так что я думаю, что «Факел» будет сначала играть осторожно, а затем лететь вперед и пытаться забить в контратаках.

«Факелу» нужны очки, и поэтому будем надеяться на хороший футбол и ждать, что «Факел» возьмет свое.

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