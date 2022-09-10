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Масалитин считает, что ЦСКА и «Краснодар» покажут результативный футбол

сегодня, 15:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар17:30 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара».

Обе команды проходят становление. Очень большие изменения произошли в двух командах. «Краснодар» за счёт своей школы сумел компенсировать. Сейчас начали возвращаться иностранцы, которые добавляют им уверенности. Появился стабильный состав и стабильная игра. Отсюда такой стабильный результат.

В принципе, то же самое происходит и в ЦСКА. Как показывает практика, ЦСКА дома и на выезде — две разные команды. ЦСКА дома начинает очень агрессивно. Хотелось бы, чтобы ЦСКА играл так же и на выезде. Ожидаю хорошего футбола. Обе команды не закрываются и не играют от обороны, а ищут счастья в атаке. Жду результативного матча.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:18
Чем больше голов тем лучше.
drug01
drug01
сегодня в 16:18
Будем на это надеяться
Брулин
Брулин
сегодня в 15:19
Главное без травм, и чистое судейство. Вперёд быки!
Гость
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