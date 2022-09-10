Масалитин считает, что ЦСКА и «Краснодар» покажут результативный футбол

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара».

Обе команды проходят становление. Очень большие изменения произошли в двух командах. «Краснодар» за счёт своей школы сумел компенсировать. Сейчас начали возвращаться иностранцы, которые добавляют им уверенности. Появился стабильный состав и стабильная игра. Отсюда такой стабильный результат.