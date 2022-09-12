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Мюллер: «Уверен, нейтральный зритель оценит завтрашний матч»

сегодня, 18:39
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Последнее время Садио Мане подкалывает меня на предмет того, чтобы я действовал аккуратно и случайно не отдал пас Левандовскому. Завтра нам нужно показать свою игру, не обращая внимания на Леви.

Мы намерены побеждать в борьбе и активно стремиться вернуть мяч. Игра будет открытой. В Бундеслиге мы играли против оппонентов с крепкой обороной. Уверен, нейтральный зритель оценит завтрашний матч.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:25
Вот это вывеска!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:44
Посмотрим,что будет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:10
Жду хороший матч
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:06
Надеемся что будет жара
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:05, ред.
Я тоже так думаю...
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