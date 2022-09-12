Мюллер: «Уверен, нейтральный зритель оценит завтрашний матч»

Полузащитник «Баварии» поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Последнее время Садио Мане подкалывает меня на предмет того, чтобы я действовал аккуратно и случайно не отдал пас Левандовскому. Завтра нам нужно показать свою игру, не обращая внимания на Леви.

Мы намерены побеждать в борьбе и активно стремиться вернуть мяч. Игра будет открытой. В Бундеслиге мы играли против оппонентов с крепкой обороной. Уверен, нейтральный зритель оценит завтрашний матч.