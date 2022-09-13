Защитник высказался о своём переходе в ЦСКА из «Портимоненси».

ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе, поэтому у меня не было никаких сомнений при переходе. Я действительно доволен своим решением. Каждый день усердно работаю и приспосабливаюсь к философии клуба, чтобы мы могли вместе достигать наших целей в течение сезона.

Я много работал, чтобы вписаться в компанию своих новых товарищей по команде. Был очень рад возможности дебютировать за клуб, выйдя в стартовом составе. Думаю, дебют получился хорошим. Я чувствовал себя достаточно комфортно.