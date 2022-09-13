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Виллиан Роша: «ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе»

сегодня, 10:29

Защитник Виллиан высказался о своём переходе в ЦСКА из «Портимоненси».

ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе, поэтому у меня не было никаких сомнений при переходе. Я действительно доволен своим решением. Каждый день усердно работаю и приспосабливаюсь к философии клуба, чтобы мы могли вместе достигать наших целей в течение сезона.

Я много работал, чтобы вписаться в компанию своих новых товарищей по команде. Был очень рад возможности дебютировать за клуб, выйдя в стартовом составе. Думаю, дебют получился хорошим. Я чувствовал себя достаточно комфортно.

Меня очень здорово приняли в ЦСКА. Мойсес, Бруно Фукс, Макс и Влад сильно помогали мне в первые дни акклиматизироваться и влиться в коллектив. Это значительно облегчает адаптацию. К сожалению, я еще не успел посмотреть город, но уже чувствую себя здесь как дома.

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ЦСКА  Виллиан
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 12:23
Невеликая заслуга-многодетная подруга,
потому что,вашу мать,только ей дано рожать.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:01
Как то читал или видел в какой-то передаче (не буду ручаться за точность своих воспоминаний) про матч Спартака где-то в 80-х годах прошлого века в Кубке УЕФА против Кайзерслаутерна. Тогда эта команда была крепким европейским клубом. Так вот, Спартак дома вынес их 4:1, а в ответной игре проиграл 2:6 (кажется) и вылетел. И тренер немцев сказал что-то типо того: только действительно великий клуб мог после такой победы проиграть в итоге. Так что, переводя на современный ЦСКА, только великий клуб мог переиграть вчистую Реал, а потом допустить 0:5 от Лудогорца :)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:18
Конечно-две победы над "великим "Реалом" дали бы основания для этого...если бы не 0-5 за тайм от "невеликого" "Лудогорца"...
С городом ты за всю карьеру не сможешь достаточно ознакомиться.А первый матч подал надежду.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:54
Первый матч провёл отменно, продолжай в том же духе и тогда болельщики придумают кричалку в твою честь. Удачи.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:43
Эт - точно !!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:32
На счёт Европы загнул.
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