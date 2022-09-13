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Касильяс назвал пять лучших вратарей в мире на данный момент

сегодня, 12:38

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал лучших голкиперов в мире на данный момент.

Касильяс расположил вратарей в таком порядке:

1. Тибо Куртуа («Реал»)

2. Эдерсон («Манчестер Сити»)

3. Ян Облак («Атлетико»)

4. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

5. Мануэль Нойер («Бавария»)

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 14:41
Эдерсон что делает тут
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 14:40
Донарумма
Romeo 777
Romeo 777 ответ Travios (раскрыть)
сегодня в 14:08
Менди??))) ты видел вообще, что он вытворяет и какие ляпы делает регулярно с середины прошлого сезона и по сей день
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Travios (раскрыть)
сегодня в 14:05
И Доннаруму сюда, косячники
Бoрат
Бoрат
сегодня в 13:23
Самый объективный топ, который я видел среди вратарей
Можно менять их местами, но в целом это действительно пять сильнейших вратарей на данный момент
Вот что значит, когда топ составляет профи, который сам когда то был одним из лучших голкиперов
Palex
Palex
сегодня в 13:17
Пятое и чевертое место, местами поменять.
Travios
Travios
сегодня в 13:05
Менди? Алиссон?
Baggio R.
Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:57
У него символическое 43-ье место)
Futurista
Futurista ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 12:55
Вряд ли он не смотрел матч Россия - Испания 2018)...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:53
А где Акинфеев?
МапС
МапС ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:53
Он его не знает.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
сегодня в 12:52
Алиссон?? )
allemz
allemz
сегодня в 12:49
Эдерсон дырка, за какие заслуги Икер включил его в этот список, непонятно
Futurista
Futurista
сегодня в 12:46
А как же Игорь?)....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:39, ред.
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