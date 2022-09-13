Касильяс назвал пять лучших вратарей в мире на данный момент

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал лучших голкиперов в мире на данный момент.
Касильяс расположил вратарей в таком порядке:
1. Тибо Куртуа («Реал»)
2. Эдерсон («Манчестер Сити»)
3. Ян Облак («Атлетико»)
4. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
5. Мануэль Нойер («Бавария»)
Можно менять их местами, но в целом это действительно пять сильнейших вратарей на данный момент
Вот что значит, когда топ составляет профи, который сам когда то был одним из лучших голкиперов
Можно менять их местами, но в целом это действительно пять сильнейших вратарей на данный момент
Вот что значит, когда топ составляет профи, который сам когда то был одним из лучших голкиперов