Петржела: «Самая скучная работа в России — быть тренером „Зенита“»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что тренировать питерский клуб — скучная работа.
Самая скучная работа в России — быть тренером «Зенита». Жалко Семака, он так и останется на своем уровне. Он останется хорошим тренером только для России: еврокубков нет, чемпионат слабый, конкуренции никакой нет. Немного жалко, но и забавно.
Примерно то же самое можно сказать про тренера Баварии, ПСЖ, Шерифа, Аякса, РБ Зальцбурга, Лудогорца
Есть такие чемпионаты, в которых один явный лидер, и остальным очень тяжело составить ему конкуренцию
Примерно то же самое можно сказать про тренера Баварии, ПСЖ, Шерифа, Аякса, РБ Зальцбурга, Лудогорца
Есть такие чемпионаты, в которых один явный лидер, и остальным очень тяжело составить ему конкуренцию
Он опять хочет стать членом Зенита.😉.)
Ждём что ответить Семак.)
Он опять хочет стать членом Зенита.😉.)
Ждём что ответить Семак.)
Кто-то ведь должен тоже на бровке стоять и смотреть, как 40-миллионные бразильцы оренбурги громят.
Человек стоит, делает свою работу. Причём тут он на 120% отрабатывает - всегда одет от кутюр, причёсан и напомажён.
Кто-то ведь должен тоже на бровке стоять и смотреть, как 40-миллионные бразильцы оренбурги громят.
Человек стоит, делает свою работу. Причём тут он на 120% отрабатывает - всегда одет от кутюр, причёсан и напомажён.
https://m.soccer.ru/mania/17/score-prediction
https://m.soccer.ru/mania/17/score-prediction