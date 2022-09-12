Петржела: «Самая скучная работа в России — быть тренером „Зенита“»

Бывший тренер «Зенита» считает, что тренировать питерский клуб — скучная работа.

Самая скучная работа в России — быть тренером «Зенита». Жалко Семака, он так и останется на своем уровне. Он останется хорошим тренером только для России: еврокубков нет, чемпионат слабый, конкуренции никакой нет. Немного жалко, но и забавно.