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Петржела: «Самая скучная работа в России — быть тренером „Зенита“»

сегодня, 21:06

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что тренировать питерский клуб — скучная работа.

Самая скучная работа в России — быть тренером «Зенита». Жалко Семака, он так и останется на своем уровне. Он останется хорошим тренером только для России: еврокубков нет, чемпионат слабый, конкуренции никакой нет. Немного жалко, но и забавно.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 22:23
Ха,
Примерно то же самое можно сказать про тренера Баварии, ПСЖ, Шерифа, Аякса, РБ Зальцбурга, Лудогорца
Есть такие чемпионаты, в которых один явный лидер, и остальным очень тяжело составить ему конкуренцию
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 22:12
У ПАНа осенний обострение.
Он опять хочет стать членом Зенита.😉.)
Ждём что ответить Семак.)
d1metras
d1metras
сегодня в 22:10
А он ведь прав.. За Семака всю работу делают бразильцы в Зените..
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:04
Зато он который год подряд самый лучший тренер в России - тебе такое и не снилось. А от зависти начинаешь троллить его))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:59
Да уж, не позавидуешь бедняге Сироже - манекенить и получать евролямы.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:57
Пан извёлся в тоске по этой скучной работе, но понимает, что ему она даже отдалённо не светит.
LOpp
LOpp
сегодня в 21:55
Без денег газпрома, Семаку было бы гораздо веселее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:37
Пан, не трогай моего Серёжу Манекена.

Кто-то ведь должен тоже на бровке стоять и смотреть, как 40-миллионные бразильцы оренбурги громят.

Человек стоит, делает свою работу. Причём тут он на 120% отрабатывает - всегда одет от кутюр, причёсан и напомажён.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:36
Жалко Семака, Жалко Талалаева, Юрана, немцев Локо и всех всех кто зарабатывает хорошие денюжки.
3ton
3ton
сегодня в 21:35
В чем -то он прав.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 21:35
Потому и нет желающих тренировать "Зенит". Так и будет Сергей Богданович тянуть свою незавидную лямку..
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:17
Вот в Испании,Мелкобритании и Германии-просто годами кипение страстей.Как правило,после пятого тура ясен чемпион и другие.Мы же знали(точнее,наши евролюбы) ,к чему стремиться?! И преуспели...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:17
Надо сказать это Манекену и Плаческу...
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 21:13
вот это точно.
karnager
karnager
сегодня в 21:09
«Самая скучная работа в России — быть тренером „Зенита“»… и быть Сашей Мостовым (в журнале Ералаш, пара-пара-пам)
David Young
David Young
сегодня в 21:09
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:07
Тебя слушать тоже скучно
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