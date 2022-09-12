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Хави: «Чувствуем, что можем обыграть „Баварию“ в Мюнхене»

вчера, 22:42
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Мы говорим о «Баварии», одной из лучших команд в мире. Мы никогда раньше не выигрывали в Мюнхене, там сложно играть. Но у нас есть чувство, что мы можем выиграть эту игру и, наконец, изменить эту динамику.

Я ожидаю напряженной игры. Обе команды хотят владеть мячом, и мы будем страдать, когда у нас его не будет. Я думаю, что это будет очень напряженная и агрессивная игра. Мы постараемся доминировать в игре и владеть мячом.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 23:11
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:49
Обе забьют и Бавария не проиграет!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:47
Хорошее чувство.
Гость
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