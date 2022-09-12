Хави: «Чувствуем, что можем обыграть „Баварию“ в Мюнхене»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Мы говорим о «Баварии», одной из лучших команд в мире. Мы никогда раньше не выигрывали в Мюнхене, там сложно играть. Но у нас есть чувство, что мы можем выиграть эту игру и, наконец, изменить эту динамику.

Я ожидаю напряженной игры. Обе команды хотят владеть мячом, и мы будем страдать, когда у нас его не будет. Я думаю, что это будет очень напряженная и агрессивная игра. Мы постараемся доминировать в игре и владеть мячом.