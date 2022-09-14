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Президент РПЛ обратился к «Амкалу» после вылета команды из Кубка России

сегодня, 17:28
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Звезда (Санкт-Петербург)ЗвездаЗакончился после серии пенальти

Президент РПЛ Александр Алаев обратился к «Амкалу» после поражения от «Звезды» в 3-м раунде Кубка России.

«Хочу поблагодарить команды 2Drots и „Амкал“ за выступление в Кубке России. Парни, это не поражение, а большая победа для всех. Победа для Кубка, начальные стадии которого впервые транслировали по федеральному каналу. Победа для болельщиков, которым вы подарили мощнейшие эмоции.

А ещe, выступление команд из медиафутбола — повод проанализировать ситуацию со статусом профессиональных клубов в нашей стране и проработать ряд мер по повышению конкурентоспособности соревнований. В первую очередь это касается Второй Лиги», — сказал Алаев.

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протон
протон
сегодня в 17:44
В сезоне 2015/2016 целых два любительских клубов вышли в 1/32 финала.
И что странно, никто не стремился проанализировать конкурентоспособность клубов ПФЛ и с любителями как с писаной торбой, никто не носился
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:35
Игру смотрел,после поражения некоторые плакали!
Гость
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