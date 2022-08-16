Алаев назвал свои основные задачи на посту президента РПЛ

Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал, какие перед ним стоят задачи на занимаемом посту.

РПЛ – соревнование номер один на долгие годы. Над стратегией уже начали работать, я продолжаю стратегию Хачатурянца. Основные планы – изменение лиги. Главные еe функции – проведение соревнований, подготовка регламента, календаря, распределения денег. Хочу видеть лигу организацией, которая готовит контент для всех слоeв населения и занимается футболом.