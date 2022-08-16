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Алаев назвал свои основные задачи на посту президента РПЛ

сегодня, 17:41

Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал, какие перед ним стоят задачи на занимаемом посту.

РПЛ – соревнование номер один на долгие годы. Над стратегией уже начали работать, я продолжаю стратегию Хачатурянца. Основные планы – изменение лиги. Главные еe функции – проведение соревнований, подготовка регламента, календаря, распределения денег. Хочу видеть лигу организацией, которая готовит контент для всех слоeв населения и занимается футболом.

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FenixSL
FenixSL
сегодня в 18:11
распределения денег

мог бы сразу уж не стесняться и остановиться на главном
за него уже и так решили..кому сколько в карманы влезет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:59, ред.
Во взвалил на свои плечи мужик...! Любой другой бы на его месте повесился!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:58
Одни умные слова и никакого толку.
Гость
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