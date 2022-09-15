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Распадори: «Мы здорово начали сезон, но необходимо трудиться и дальше»

сегодня, 09:40
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)0 : 3Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори с восторгом отозвался о матче своего клуба против «Рейнджерс» в Лиге чемпионов (3:0).

Это был чудесный вечер. Мы смогли победить при замечательной атмосфере на чужом стадионе. Мы качественно выступили и справилась со всеми трудностями, которые возникали у нас по ходу игры. После двух незабитых пенальти было непросто собраться. Мы здорово начали сезон, но необходимо и дальше упорно трудиться.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ старина (раскрыть)
сегодня в 09:45
Здравствуйте.

Причина в премодерации которую мы пока снимать не планируем. Однако у Вас отличный шанс повысить шансы на это отсутствием либо крайне малым количеством нарушений правил.

Удачи.
Гость
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