Распадори: «Мы здорово начали сезон, но необходимо трудиться и дальше»

Нападающий «Наполи» с восторгом отозвался о матче своего клуба против «Рейнджерс» в Лиге чемпионов (3:0).

Это был чудесный вечер. Мы смогли победить при замечательной атмосфере на чужом стадионе. Мы качественно выступили и справилась со всеми трудностями, которые возникали у нас по ходу игры. После двух незабитых пенальти было непросто собраться. Мы здорово начали сезон, но необходимо и дальше упорно трудиться.