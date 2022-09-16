Симонян: «Кокорин — талантливый футболист»

Бывший игрок «Спартака» Никита Симонян поддержал форварда «Ариса» .

Я всегда болею и остро переживаю за таких людей, как Александр Кокорин, которые принесли пользу отечественному футболу. Конечно, жалко Александра. Жаль, что Кокорин не раскрыл свой талант. Он — действительно талантливый футболист. Но у каждого своя судьба.

Если бы Кокорин забивал в каждом матче, точно пригодился бы «Спартаку».