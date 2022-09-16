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Симонян: «Кокорин — талантливый футболист»

сегодня, 10:36

Бывший игрок «Спартака» Никита Симонян поддержал форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Я всегда болею и остро переживаю за таких людей, как Александр Кокорин, которые принесли пользу отечественному футболу. Конечно, жалко Александра. Жаль, что Кокорин не раскрыл свой талант. Он — действительно талантливый футболист. Но у каждого своя судьба.

Если бы Кокорин забивал в каждом матче, точно пригодился бы «Спартаку».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:25
Про пользу я что то не понял.
galem72
galem72
сегодня в 12:07
"...которые принесли пользу отечественному футболу..."

Какую же пользу какоха принёс отечественному футболу? ))
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:54
Кокогол еще покажет себя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:15
Не совсем любительская.
Иногда Киприоты нагибали наши профессиональные клубы, а также шумели в Лиге Чемпионов...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:13
До сих пор талантливый и перспективный...
Elliada
Elliada
сегодня в 10:55
Во-первых он играет в чемпионате Кипра. Это любительская игра. Во-вторых, он только забил 1 гол. Когда Дзюба забил за турецкий клуб, его тоже начали хвалить все, кому не лень. А сейчас он на лавке сидит. Причем не так много времени прошло. Посмотрим, что Кокорин дальше покажет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:43, ред.
Ключевое , - Когда-то был.
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