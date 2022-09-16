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Канчельскис надеется, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра

сегодня, 00:10
АрисЛоготип футбольный клуб Арис (Лимассол)1 : 2Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)КармиотиссаМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на первый гол Александра Кокорина на Кипре за «Арис»

Российский форвард отличился забитым мячом в матче 4-го тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (1:2).

«Наконец-то состоялось это событие. Когда Бергкамп ушел из „Интера“ в „Арсенал“, он тоже долго не мог забить. Наверное, даже больше дней у него прошло, чем у Кокорина. Потом прорвало, и Деннис стал одним из лучших бомбардиров „Арсенала“. Будем надеяться, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра. Хоть так начал, уже хорошо. Пожелаю Александру удачи. Может, вернется в свою лучшую форму. В любом случае, всегда приятно забить», — сказал Канчельскис.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:02
А мы уже не на что не надеемся!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:30
Новый анекдот от Андрюхи .))
протон
протон
сегодня в 01:11
По ночам очень мало новостей.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
сегодня в 01:04
Ха-ха
протон
протон
сегодня в 00:21
А кто против? пусть забивает. Кокорин он нап он обязан забивать а не бегать с золотыми ....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:12
Нелепая шутка однако.
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