Канчельскис надеется, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра

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сегодня, 00:10

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России отреагировал на первый гол на Кипре за «Арис»

Российский форвард отличился забитым мячом в матче 4-го тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (1:2).

«Наконец-то состоялось это событие. Когда Бергкамп ушел из „Интера“ в „Арсенал“, он тоже долго не мог забить. Наверное, даже больше дней у него прошло, чем у Кокорина. Потом прорвало, и Деннис стал одним из лучших бомбардиров „Арсенала“. Будем надеяться, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра. Хоть так начал, уже хорошо. Пожелаю Александру удачи. Может, вернется в свою лучшую форму. В любом случае, всегда приятно забить», — сказал Канчельскис.