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Кокорин забил дебютный мяч за «Арис»

сегодня, 21:43
АрисЛоготип футбольный клуб Арис (Лимассол)1 : 2Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)КармиотиссаМатч завершен

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин забил первый мяч за свой новый клуб. Россиянин отличился в матче чемпионата Кипра против «Кармиотиссы», которая выиграла 2:1.

Кокорин появился на поле во втором тайме, а в компенсированное время забил.

Кокорин отличился впервые с 29 ноября 2020 года, когда он забил в ворота «Ротора» в составе «Спартака».

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Все комментарии
shu6q6t6fz3u
shu6q6t6fz3u
сегодня в 23:48
Надо же забил...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 23:22
Я прослезился.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 23:08
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:58
Кокорин тренеру Ариса:
112910415
112910415
сегодня в 22:45
Геройский парень
Бoрат
Бoрат
сегодня в 22:37
Легенда
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 22:30
Что произошло? Что я упустил? Как великий Коко попал в Арис? А как же доение Фио? Небо упало на Землю?
протон
протон
сегодня в 22:11
Он попадет в историю Греции, как Аристотель, Платон
протон
протон
сегодня в 22:10
Сегодня в хэдлайнерах только великие: Федерер заканчивает карьеру и первые голы в сезоне Кокорина
А как на одном движении от защитника ушёл перед ударом. Один в один, как Мбаппе вчера, перед пасом на Месси. Гений.
Я не пойму-почему он не в сборной? Чтобы сохранялась хоть какая то интрига?
протон
протон
сегодня в 22:08
Жалко Бензема. Но, к сожалению, не может он тягаться с Сашкой.
протон
протон
сегодня в 22:08
От Бензема золотой мяч уплывает на глазах
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:07
Роналду забил, Кокорин забил - нас ждет заруба на ЗМ.
AleS
AleS
сегодня в 21:55, ред.
Всё, хищник вкусил вкус крови, теперь его не остановить...
valt134
valt134
сегодня в 21:53
Не… Не могу успокоиться… Тут без горячительных напитков не обойтись. Водки нет , есть пиво и Irish Cream. Ну… За Санька, язви его в Душу…
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:51
Кокорин забил дебютный мяч за «Арис».

Весь футбольный мир в шоке !)
старина
старина
сегодня в 21:51
Предлагаю отметить этот день национальным праздником
valt134
valt134
сегодня в 21:50
ЁПТА… По ходу не все Мамонты усопли… Аллилуйя…
Futurista
Futurista
сегодня в 21:49
Elliada
Elliada
сегодня в 21:46
Кокорин забил. И балласт забил. Молодцы. Догнали Дзюбу
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:44
Наконец то!!!
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