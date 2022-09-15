Кокорин забил дебютный мяч за «Арис».

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин забил первый мяч за свой новый клуб. Россиянин отличился в матче чемпионата Кипра против «Кармиотиссы», которая выиграла 2:1.
Кокорин появился на поле во втором тайме, а в компенсированное время забил.
Кокорин отличился впервые с 29 ноября 2020 года, когда он забил в ворота «Ротора» в составе «Спартака».
А как на одном движении от защитника ушёл перед ударом. Один в один, как Мбаппе вчера, перед пасом на Месси. Гений.
Я не пойму-почему он не в сборной? Чтобы сохранялась хоть какая то интрига?
А как на одном движении от защитника ушёл перед ударом. Один в один, как Мбаппе вчера, перед пасом на Месси. Гений.
Я не пойму-почему он не в сборной? Чтобы сохранялась хоть какая то интрига?