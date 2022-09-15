Кокорин забил дебютный мяч за «Арис».

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сегодня, 21:43

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин забил первый мяч за свой новый клуб. Россиянин отличился в матче чемпионата Кипра против «Кармиотиссы», которая выиграла 2:1.

Кокорин появился на поле во втором тайме, а в компенсированное время забил.

Кокорин отличился впервые с 29 ноября 2020 года, когда он забил в ворота «Ротора» в составе «Спартака».