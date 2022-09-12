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Головин: «Мы выглядели гораздо лучше „Лиона“»

сегодня, 15:02
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Хавбек «Монако» Александр Головин отреагировал на победу над «Лионом».

Можно сказать, что была равная игра, но все решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба свои гола, все удачно сложилось. Есть ли закономерность в том, что «Монако» одержал три победы подряд? Честно говоря, календарь сейчас достаточно плотный, игры идут одна за другой. Сложно говорить о каких-то закономерностях, просто двигаемся от одного матча к другому. Все стараются выдавать максимум возможного и побеждать в каждой встрече. Из этого и складывается командный результат.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:34
Это просто слова
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:30
Еще бы зрителей на стадион в Монако добавить - интереснее смотреть было бы.
avbggm74desx
avbggm74desx
сегодня в 15:04
Это радует
Гость
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