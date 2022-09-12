Головин: «Мы выглядели гораздо лучше „Лиона“»

Хавбек «Монако» отреагировал на победу над «Лионом».

Можно сказать, что была равная игра, но все решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба свои гола, все удачно сложилось. Есть ли закономерность в том, что «Монако» одержал три победы подряд? Честно говоря, календарь сейчас достаточно плотный, игры идут одна за другой. Сложно говорить о каких-то закономерностях, просто двигаемся от одного матча к другому. Все стараются выдавать максимум возможного и побеждать в каждой встрече. Из этого и складывается командный результат.