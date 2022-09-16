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Артета — лучший тренер Английской Премьер-Лиги в августе

сегодня, 15:10

Наставник «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам августа.

«Канониры» выиграли пять из пяти матчей в АПЛ в прошлом месяце. Испанский специалист стал первым тренером, которому удалось подобное во главе лондонского клуба после Арсена Венгера. Артета получил эту награду в третий раз. До этого он завоёвывал приз в сентябре 2021 года и в марте 2022 года.

Артета — лучший тренер Английской Премьер-Лиги в августе

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 15:28
Согласен!... но за август могли бы и ему дать...:))))
DXTK
DXTK ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 15:22
В Челси на Поттера посмотрим!!!
DXTK
DXTK
сегодня в 15:21, ред.
Доминатор заслужил. Раз Артету сравнили с Венгером. А МЮ как в лучшие времена Ферги смог остановить этот непобедимый Арсенал. Тен хаг прервал это 1-3 !!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:20
Результат есть результат. Игра была. Настроение было боевое, отыгрывались и не раз. Стиль вроде прослеживается, исполнители на местах, но где-то и прорехи в кадрах. В любом случае в АПЛ стать тренером месяца минимум уважуха, с такими то конкурентами. Ну а так что, сколько бы не говорили про везение с календарём, но вполне справедливо. Заслужил!

Пи.Си. Кстати в расширенном списке был и Грэм Поттер (Брайтон) . И на мой непрофессиональный взгляд, Поттер тоже заслужил. У него ресурс слабее, а результат на 95 процентов такой же.
bvpy7tg798dp
bvpy7tg798dp
сегодня в 15:14
с чем его и поздравляем, так держать...
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