Артета — лучший тренер Английской Премьер-Лиги в августе

Наставник «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам августа.
«Канониры» выиграли пять из пяти матчей в АПЛ в прошлом месяце. Испанский специалист стал первым тренером, которому удалось подобное во главе лондонского клуба после Арсена Венгера. Артета получил эту награду в третий раз. До этого он завоёвывал приз в сентябре 2021 года и в марте 2022 года.
Пи.Си. Кстати в расширенном списке был и Грэм Поттер (Брайтон) . И на мой непрофессиональный взгляд, Поттер тоже заслужил. У него ресурс слабее, а результат на 95 процентов такой же.
Пи.Си. Кстати в расширенном списке был и Грэм Поттер (Брайтон) . И на мой непрофессиональный взгляд, Поттер тоже заслужил. У него ресурс слабее, а результат на 95 процентов такой же.