Гришин: «ЦСКА играл намного лучше, но не повезло»

Экс-игрок ЦСКА подвел итог матча «армейцев» против «Торпедо» в РПЛ (0:1).

ЦСКА играл намного лучше, но не повезло. Было как много моментов, так и полумоментов, но не попадали — всего два удара в створ ворот. Конечно, это сенсация, потому что ЦСКА по составу сильнее, да и по игре был намного лучше соперника. У «Торпедо» даже был ещё один момент, когда Лебеденко вышел один на один и Акинфеев спас. ЦСКА владел полным преимуществом, но «Торпедо», бился, за что и надо отметить защитников и всю команду.