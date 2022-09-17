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Гришин: «ЦСКА играл намного лучше, но не повезло»

сегодня, 17:19
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин подвел итог матча «армейцев» против «Торпедо» в РПЛ (0:1).

ЦСКА играл намного лучше, но не повезло. Было как много моментов, так и полумоментов, но не попадали — всего два удара в створ ворот. Конечно, это сенсация, потому что ЦСКА по составу сильнее, да и по игре был намного лучше соперника. У «Торпедо» даже был ещё один момент, когда Лебеденко вышел один на один и Акинфеев спас. ЦСКА владел полным преимуществом, но «Торпедо», бился, за что и надо отметить защитников и всю команду.

ЦСКА во втором тайме ни разу не пробил в створ ворот? Так бывает. Где-то не везёт, где-то рядом мяч проходит. Две штанги было, перекладина — бывают такие матчи, где чуть-чуть везения не хватает.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 19:13
Значит Торпедо победа была нужнее
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 18:47
Разумеется все по делу. Вышли вальяжно, в полноги думали. А если Баха не попадает в ворота с двух метров, то это что? Там гораздо труднее было пробить выше ворот, как он сделал, чем попасть в ворота. Просто поставь ногу и мяч вкатится. Проиграли по делу!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:22
Что хорошего ты нашёл в игре ЦСКА? Суетливое беганье(а в первом тайме-вышагивание с важным видом?)с мячом и удары мимо ворот? "Торпедо" было лучше,а манера игры никого не должна вводить в заблуждение. Бобик сдох.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:19
Два раза подряд проиграть - это диагноз. Торпедо сильнее.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:08
Спасибо Акинфееву, могли и 0:2 проиграть слишком много возни на своей половине поля и мало разрезающих передач. Итог закономерен.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:44
Как же достали эти псевдоэксперты(( Ну играл же сам и знает что главный критерий это счет на табло , а остальное лирика!
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 17:40
Насчет намного лучше он явно погорячился, нужно объективно себя оценивать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:20
Если бы, да кабы .
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